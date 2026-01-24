El resultado quedó en segundo plano en el Estadio de la Cerámica. Real Madrid derrotó 2-0 a Villarreal con un doblete de Kylian Mbappé y se subió a lo más alto de LaLiga, pero la imagen que recorrió el partido fue la salida anticipada de Juan Foyth, que encendió las alarmas tanto en el Submarino Amarillo como en la Selección Argentina.

El defensor argentino sufrió una nueva lesión a los 24 minutos del primer tiempo, en una acción sin contacto. Al apoyar mal la pierna izquierda, Foyth sintió un fuerte dolor en la zona del tobillo y quedó tendido en el área, generando preocupación inmediata entre sus compañeros y el cuerpo técnico. Incapaz de continuar, debió abandonar el campo asistido por el personal médico y fue reemplazado por Rafael Marín.

En medio de ese momento tenso apareció una imagen que no pasó desapercibida. Franco Mastantuono, joven delantero argentino del Real Madrid, se acercó a Foyth mientras era retirado del campo y lo saludó con un gesto de apoyo y respeto. Un detalle simple, pero cargado de simbolismo entre dos compatriotas, en un contexto de incertidumbre y preocupación.

El golpe para Villarreal fue doble. Además de perder a uno de sus referentes defensivos, el equipo no pudo sostener el ritmo ante un Real Madrid intenso, que presionó alto y encontró el triunfo gracias a la jerarquía de Mbappé. El francés marcó los dos goles del partido y convirtió al conjunto blanco en el nuevo líder del campeonato, a la espera de lo que haga Barcelona en su compromiso pendiente.

Para Foyth, la lesión representa un nuevo contratiempo en una temporada atravesada por molestias físicas. La cercanía del Mundial 2026 potencia la inquietud, tanto para el jugador como para el cuerpo técnico de la Selección Argentina, que sigue de cerca su evolución.

Real Madrid celebró en La Cerámica, pero la noche dejó una preocupación que trasciende a Villarreal. La salud de Juan Foyth volvió a quedar en el centro de la escena, en un partido que tuvo goles, liderazgo en la tabla y una imagen humana que resumió el costado más sensible del fútbol.