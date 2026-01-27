En otro capítulo de una gran temporada, Nico Paz marcó nuevamente en otra victoria del Como. El argentino aportó en el triunfo de los Lariani por 3-1 como visitante ante la Fiorentina, por los octavos de final de Copa Italia. Es el noveno gol en la temporada del volante de 21 años, que hoy fue suplente pero ingresó en la primera parte por la lesión del griego Anastasios Douvikas, estableciéndose como una de las figuras indiscutibles del fútbol italiano, esta vez en el certamen copero donde el conjunto lombardo se metió entre los ocho mejores.

Aunque la historia fue distinta al final, el arranque no fue nada positivo para el visitante. A los siete minutos, el Viola se puso en ventaja a través de Roberto Piccoli, que conectó un centro de Giovanni Fabbian para poner en ventaja al dueño de casa. Sin embargo, el Como reaccionó y consiguió igualar promediando el primer tiempo. Luego de un cabezazo en el palo de Douvikas y una serie de rebotes, Sergi Roberto apareció para mandarla a la red, estableciendo el 1-1.

Pese a ese primer tiempo complicado, los Lariani se hicieron cargo del juego y a los 15 minutos se adelantaron gracias a su mejor futbolista. Después de una jugada de contraataque, Paz tomó un despeje corto de la defensa rival y, sin dudar, sacó un zurdazo de primera que venció las manos del arquero Oliver Christensen para transformarse en el 2-1.

Por último, ya sin el argentino en cancha, su reemplazante se encargó de sellar la victoria. Un nuevo contragolpe comandado por Nicolas Kuhn terminó en un pase al medio para que el veterano Álvaro Morata empuje la pelota a la red y redondee el pase a cuartos de final del Como con su primer gol desde su llegada al club. Ahora, el siguiente desafío para los Lariani será Napoli, al que recibirán el próximo 10 de febrero soñando con un lugar en semifinales.