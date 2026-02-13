¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 13 de Febrero, Neuquén, Argentina

Joven ladrón

Detienen a “Chikunguña" por robos en comercios de La Boca en enero

Un adolescente de 16 años fue arrestado por su presunta participación en asaltos en una panadería, un pet shop y un kiosco del barrio porteño durante enero.

Por Redacción

Viernes, 13 de febrero de 2026 a las 11:29
Chikunguña

En un operativo realizado en la calle Irala al 900, en el barrio de La Boca, la Policía de la Ciudad detuvo a un adolescente de 16 años conocido como “Chikunguña”, acusado de integrar una organización dedicada a cometer robos a mano armada.

Las investigaciones se centraron en una serie de ilícitos ocurridos en enero, donde se registraron asaltos en varios comercios locales, entre ellos una panadería, un pet shop y un kiosco. Estas acciones delictivas motivaron la intervención policial y judicial.

La División Investigaciones Comunales 4 (DIC 4) fue la encargada de identificar a los sospechosos. En un procedimiento previo, arrestaron a un joven apodado “El Dengue”, también vinculado a los robos en la misma zona. Posteriormente, en un segundo allanamiento, detuvieron al adolescente conocido como “Chikunguña”.

El caso está bajo la carátula de “robo agravado” y es tramitado por el Juzgado Nacional de Menores Nº1, con la participación de la Fiscalía de Distrito del Barrio de La Boca, que continúa con las pesquisas para esclarecer la situación.

