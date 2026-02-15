Tras la exclusión de Julián Santero (BMW) y en su debut absoluto, el platense Nicolás Moscardini (Ford Mustang) se llevó la victoria en la primera fecha del Campeonato Argentino del Turismo Carretera 2026 en en el autódromo Enrique "Quique" Freile de El Calafate en Santa Cruz, marcando el inicio de la 85ª temporada de la categoría., donde durante todo el fin de semana la categoría sufrió serios problemas con el cronometraje.

Los inconvenientes empezaron en la clasificación del sábado, liderada por el propio Moscardini entre 56 inscriptos. Pilotos importantes como el vigente campeón Agustín Canapino, Valentín Aguirre, Santiago Mangoni, Germán Todino y Mariano Werner, entre otros, fueron perjudicados con la abrupta interrupción de su tanda y la pérdida de registros.

La Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) denunció un sabotaje con "mala intención" luego de haber cambiado de empresa proveedora de la toma de tiempos, situación que también afectó a la gráfica informativa de la transmisión televisiva.

Después, en pista, Santero se impuso con el nuevo BMW M4 tras una final caótica, con triple cambio en la punta durante la vuelta 1 y cuatro neutralizaciones. Moscardini, de 25 años y parte del Gurí Martínez Competición, fue segundo y Agustín Martínez, compañero de equipo, terminó tercero.

Sin embargo, cerca de las 17, se conoció el clasificador final con la exclusión de Santero por valores fuera de reglamento en la compresión del motor Ford del BMW, que corrió por primera vez en el TC, al igual que el Mercedes-AMG CLE 53 Coupé. Así, Moscardini ganó, Martínez terminó 2° y Jonatan Castellano (Dodge) subió al 3° lugar.

Así, Moscardini se sumó a una ilustre lista de ganadores en su primera vez: Ángel Lo Valvo, Raúl Melo Fajardo, Juan Carlos Perna, Jorge Recalde, Juan Carlos Nesprías, Ernesto Bessone (h), Guillermo Ortelli (invitado por Fabián Acuña), Juan Manuel Silva, Juan Tomás Catalán Magni (junto a Silva en los 1000 kilómetros del 2017) y Tobías Martínez.

Los regionales

En definitiva, José Manuel Urcera, finalizó en el quinto lugar. Fue su primera carrera con el Toyota Camry. En tanto, el residente de Villa La Angostura, Juan Cruz Benvenuti, obtuvo el puesto 34. El debutante Joaquín Ochoa (Dodge Challenger) de Viedma, finalizó en el puesto 44 a nueve vueltas del ganador.

La próxima fecha del Turismo Carretera será el 7 y 8 de marzo en Viedma, Río Negro, con la obligación de resolver el inaceptable problema del cronometraje, que afectó el nivel competitivo y provocó enojo entre el público que sigue a la categoría más popular del país.