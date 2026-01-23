Independiente de Neuquén tuvo una tremenda reacción en el último parcial y le ganó a Lanús por 72 a 70, en un partido válido por la Conferencia Sur de la Liga Nacional Femenina de básquet. Un triple de Julieta Tell, con 12 segundos del final, inclinó la balanza a favor de las Rojas, que se quedaron con ese parcial por 23 a 11 y revirtieron la historia en el Antonio Rotili de la ciudad bonarense.

Otra maravillosa demostración de la dinámica única de este deporte. Jamás logró dominar el tanteador en toda la noche, pero asestó el golpe mortífero en preciso desenlace, a un puñado de segundos de la chicharra final. Así, con esos condimentos específicos y misteriosos se resolvió esta hermosa trama.

El Rojo de la capital neuquina corrió siempre por detrás de Lanús en el resultado, nunca pudo manejar una ventaja, jamás a lo largo de todo el compromiso. Encontró el lanzamiento de Julieta Tell de tercera dimensión que le permitió asaltar el dominio del resultado, cuando restaban solamente ocho segundos.

Con ese epílogo de película, el equipo de la Patagonia doblegó 72 a 70 al Grana, en condición de visitante, y sumó su segundo triunfo en la temporada 2026, con el que quedó con registro positivo 2-1. Por su parte, el local hilvanó la tercera caída al hilo y ostenta una marca 1-3. Claro que la figura estelar, e indiscutida, de la velada fue Tell, que redondeó una planilla de 20 puntos (2/6 en triples), 5 asistencias, 5 rebotes y 20 de valoración. Mientras que la secundó Laila Raviolo al aportar 13 unidades, 6 recobres, 3 asistencias. En el rincón perdedor se destacó Berenice López con 18 tantos.

El partido comenzó bajo el ritmo de Lanús, que halló fluidez extrema en sus avances, con una Scian (8) muy productiva y tomó una renta rápida de 15 a 4, a los 6 minutos. El dueño de casa conservó el goleo repartido y su prestación atildada para clausurar arriba 23 a 14 (9/18 de campo).

En el segundo capítulo, el Grana aceleró a fondo con un sprint furioso para escaparse 32 a 18, a los 3 minutos. Sin embargo, Independiente ejecutó una mejora en su funcionamiento, con Tell (7) como usina y el endurecimiento de su defensa para clavar un parcial 16 a 5, con el que achicó 37 a 34. En el cierre, las locales metieron una ráfaga 9-0 para retirarse arriba 46 a 36.

Tras las charlas en el vestuario se experimentó el momento de menor calidad de juego, con las dificultades de ambas escuadras para edificar sus ataques (13-13 terminó el segmento). En ese contexto de anemia, Lanús conservó el control del tanteador 59 a 49.

El Grana ingresó al último cuarto con esa ventaja, pero se chocó con su impericia, al mismo tiempo Independiente olió esas dudas y arremetió con energía al rival para recortar 64 a 62, con 4 minutos 20 segundos por jugar. El anfitrión pareció reaccionar con acciones de López y respiró 70 a 62, a falta de 3 minutos 10 segundos en el reloj. No obstante, el Grana no volvió a anotar nunca más y el Rojo apretó con presión alta para acercarse hasta esa jugada decisiva, en la que Julieta Tell clavó el triple para desatar el alarido de todo el visitante.

Informe y fotos: Prensa Lanús