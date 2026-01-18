Red Bull Racing y Visa Cash App Racing Bulls inauguraron la temporada de presentaciones de la Fórmula 1 rumbo a la temporada 2026. La presentación se realizó en Detroit, en la sede de Ford, y marcó la primera revelación oficial de los diseños que ambas escuderías utilizarán a lo largo del calendario.

El lanzamiento también sirvió para presentar formalmente el proyecto Red Bull Powertrains junto a Ford, una alianza clave de cara a la nueva normativa técnica. Tras el cierre de su ciclo con Honda al final de 2025, Red Bull competirá desde 2026 con unidades de potencia desarrolladas en conjunto con el fabricante estadounidense, en uno de los desafíos técnicos más ambiciosos de su historia.

El foco de la presentación estuvo puesto en las liveries oficiales, exhibidas sobre un monoplaza ilustrativo que anticipa las líneas generales del reglamento 2026, con autos más pequeños y livianos. Esta práctica es habitual en la F1, ya que los equipos evitan mostrar soluciones aerodinámicas definitivas antes de los test de pretemporada. Aun así, las decoraciones dejaron ver la identidad visual que acompañará a ambas estructuras durante las 24 carreras del año.

Entre los protagonistas del lanzamiento estuvieron Max Verstappen, Isack Hadjar, y los responsables deportivos de ambas escuderías. Red Bull y Racing Bulls se adelantaron así al resto de la parrilla en un calendario de presentaciones que continuará en las próximas semanas y culminará con el debut del undécimo equipo, Cadillac F1, reforzando la expectativa por una temporada 2026 llamada a marcar una nueva era en la Fórmula 1.