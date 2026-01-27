Luego de un frustrado comienzo se disputará la segunda fecha correspondiente a la 30° edición del Campeonato Nocturno de Supercross 2025/2026, que tendrá por escenario al histórico trazado del Coliseo de La Barda en Neuquén capital y que cuenta con la organización del Motocross Club Neuquén, ste sábado 31 de enero

La jornada inicial del certamen se vio opacada por un corte de luz antes de comenzar con todas las finales. La falta de iluminación provocó que se disputarán el 75% de las tandas finales pautadas, donde categorías como MX1, MX2, Intermedia, Master A y B decidieron no salir a correr sus finales.

A pesar de los inconveniente, la apertura tuvo gran convocatoria y un parque de motos destacado, la temporada 2025/2026 mantiene altas expectativas de cara a esta nueva cita nocturna. Durante las últimas semanas, el club continuó trabajando sobre la pista, que se presenta en óptimas condiciones y con un trazado diseñado para ofrecer mayor dinamismo, seguridad y espectáculo.

La presencia de los mejores pilotos nacionales, entre ellos Joaquín Poli y Agustín Poli, también la categoría MX1 promete estar que arde, con la confirmación de Agustín Carrasco, Pablo Galletta y Nahuel Kriger, lo que garantiza un espectáculo de alto nivel en La Barda.

“Estamos muy conformes con el inicio del campeonato y con la respuesta del público y los pilotos. Esta segunda fecha nos encuentra con muchas ganas de seguir creciendo y ofreciendo un espectáculo de calidad, en una edición muy especial para el club”, expresó Miguel Matthews, presidente del Motocross Club Neuquén.

La entrada anticipada tienen un costo de 15.000 pesos, mientras que en puerta, las mismas se incrementarán en 5.000 pesos más y el precio será de 20.000 pesos.