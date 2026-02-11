Frank Fabra cambió la Bombonera por el Atanasio Girardot. Después de varios años en Boca y de un último tiempo con escasa participación, el lateral izquierdo fue oficializado como nuevo jugador de Independiente Medellín, el club al que vuelve tras casi una década.

El anuncio no pasó desapercibido. El DIM preparó un video especial para presentar a su flamante refuerzo, con imágenes que recorren su trayectoria desde su primera etapa en el club, su salto al fútbol argentino y su consolidación internacional, hasta este retorno que marca un nuevo capítulo en su carrera.

A los 34 años, Fabra regresa al equipo en el que jugó en 2015, antes de emigrar a Boca. En aquel paso por el conjunto cafetero disputó 24 partidos, convirtió un gol y dio dos asistencias, rendimiento que le abrió las puertas del fútbol argentino y, más tarde, de la Selección Colombia.

Su ciclo en el Xeneize fue extenso y cargado de títulos, pero en las últimas temporadas perdió terreno. Durante el último año apenas sumó cuatro partidos oficiales y su última presentación fue en julio, por Copa Argentina ante Atlético Tucumán.

Ahora, el lateral buscará recuperar continuidad y protagonismo en un Medellín que no tuvo el mejor arranque de temporada y que apuesta a su experiencia para dar el salto de calidad. Campeón en múltiples ocasiones con Boca y con rodaje internacional, Fabra vuelve al FPC con la misión de liderar desde el vestuario y la banda izquierda.