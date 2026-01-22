Esta tarde vuelve a rodar la pelota en el fútbol argentino con el inicio del Torneo Apertura 2026, y como en cada inicio de temporada, los equipos se reforzaron para buscar sus objetivos en las distintas competencias que afrontarán en el semestre. Esto dio lugar a algunos movimientos que generaron impacto en el mercado de pases, que tendrá su fecha de cierre el 27 de enero. La llegada de Aníbal Moreno a River, la incorporación de Valentín Carboni a Racing o arribos algo sorpresivos como los de Ever Banega a Defensa y Justicia o el de Enzo Pérez a Argentinos Juniors estuvieron entre las transferencias más destacadas.

Por el lado del Millonario, el arribo de Moreno desde Palmeiras fue el más resonante de sus tres incorporaciones hasta ahora. Además del ex Newell's y Racing, el elenco que comanda Marcelo Gallardo sumó a Fausto Vera (Atlético Mineiro) y Matías Viña (Flamengo) como caras nuevas. Sin embargo, también tuvo gestiones fallidas por Santino Andino, Jhohan Romaña y Maher Carrizo, y desde Núñez tomaron la decisión de sólo sumar otra incorporación si aparece como oportunidad.

Aníbal Moreno, el refuerzo de River que más expectativa genera. (Foto: X @RiverPlate)

Por el lado de Boca, es por el momento el único equipo grande que no ha cerrado incorporaciones. Luego de la incorporación fallida de Marino Hinestroza desde Atlético Nacional, el Xeneize apunta en estos días de mercado a reforzar su ataque con Ángel Romero mientras sigue buscando la llegada de Alexis Cuello desde San Lorenzo y, en las últimas horas, la del colombiano Kevin Serna.

En Avellaneda, Independiente incorporó a un símbolo de Rosario Central como Ignacio Malcorra, que luego de no arreglar la renovación en el club rosarino aceptó la propuesta del Rojo y ya forma parte del conjunto de Gustavo Quinteros. Por su parte, Racing se reforzó con Valentín Carboni a préstamo desde Inter y destrabó una larga negociación con Huracán para sumar a Matko Miljevic. Por su parte, San Lorenzo tendrá en sus filas al lateral uruguayo Mathías de Ritis (Peñarol), el delantero Gregorio Rodríguez (Melgar) y el volante Mauricio Cardillo (Independiente Rivadavia).

Banega y Enzo Pérez cambiaron colores

Entre otros refuerzos importantes en el fútbol argentino se encuentran la llegada del volante de 39 años a Argentinos, que además sumó a Gino Infantino a préstamo desde Fiorentina. Por su parte, Éver Banega quedó libre de Newell’s y sorprendió llegando a Defensa y Justicia. El volante de 37 años seguirá en el fútbol argentino y eligió el Halcón como nuevo destino. Otros pases impactantes fueron la vuelta de Emiliano Rigoni a Belgrano de Córdoba, los retornos de Ignacio Fernández e Ignacio Miramón a Gimnasia La Plata y la llegada de Lucas Robertone a Vélez para una segunda etapa.