Cipolletti, el club más convocante de la región, sufrió partidas muy importantes e intenta suplirlas con experiencia y rendimientos comprobados en el Federal A, como el caso del marcador central Víctor Manchafico que vuelve a la zona tras más de 6 años con la camiseta de Villa Mitre.

El neuquino es un anhelo de diferentes procesos en La Visera, pero finalmente se da ahora para el 2026, a sus 39 años de edad en una zona clave del equipo de Daniel Cravero, el técnico que logró renovar en diciembre.

Manchafico seguirá potenciando a Jeremías Langa, actual de La Amistad y transitando un destacadísimo Federal Amateur. El juvenil de las formativas de Cipo no paró, salió a préstamo y es uno de los puntos altos de los cipoleños que acarician la final patagónica de la cuarta categoría.

En silencio, esa zona también sumó a Marcos Pérez, a pedido del técnico y con marcado recorrido por equipos del Norte en esta misma divisional. Ellos tres más la renovación al arquero Facundo Crespo son parte fundamental de lo que viene.

La buena primera parte de la última temporada provocó el regreso del hincha a La Visera.

La primera baja fuerte fue la de Agustín Stancatto, el mediocampista central todo terreno que fue lo más regular del 2025 en el equipo rionegrino. Él y el delantero Cristian Ibarra fueron las dos grandes figuras por los que mostró interés Olimpo, el nuevo rico de la categoría que se está armando con todo para alcanzar el ascenso.

Renovación

Una de las mejores para el Albinegro y que no se terminó de valorar al momento de su concreción fue la continuidad garantizada de Andrés Almirón. El rendidor carrilero derecho también completó un gran primer año con esta camiseta y será una de las voces fuertes del vestuario.

Andrés Almirón, uno de los muy buenos en el último Federal A que sigue en Cipolletti.

Mientras que en ofensiva la cosa viene bastante tranquila, sólo con la contratación de Sebastián Jeldrés (30 años de edad), otro de los neuquinos que ha destacado en la divisional con otras camisetas. Si el 7 recupera nivel, puede convertirse en un gran acierto de la dirigencia. La apuesta es fuerte, pero hay argumentos como para darle crédito.