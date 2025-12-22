Luego de algunos días de especulaciones, finalmente Luciano Vietto no continuará en Racing en 2026. El delantero, que volvió al club a mediados de 2024, se mostró sorprendido por la decisión de la dirigencia encabezada por Diego Milito y desmintió rumores sobre que no había aceptado un contrato por productividad debido a que su última temporada estuvo limitada por las lesiones.

Con 32 años recién cumplidos, Vietto contó cómo se sintió al recibir el mensaje de que no iba a continuar: "Asimilando un poco la noticia. Procesándola. Ahora me tomaré unos días para descansar con los amigos y pasadas las fiestas veré para dónde me lleva el destino" , dijo. Además, agregó que no se esperaba la noticia y que su intención era permanecer en Racing hasta el final de su carrera: "Fue sorpresiva la manera en la que se dio. Estamos a fin de año y me avisaron de un momento a otro la decisión. Estaba en el club que quería estar, que es mi casa, vine con la idea de terminar mi carrera futbolística acá. Lamentablemente no se pudo dar".

Por otra parte, el delantero surgido en la Academia aclaró que nunca tuvo la oferta sobre la mesa para renovar, desmintiendo versiones de que había declinado un supuesto contrato por productividad: "De parte del club se estuvo diciendo que no acepté un contrato con rebaja salarial o de productividad y la realidad es que no existió un ofrecimiento".

Vietto también hizo mención a la pubalgia que lo complicó durante todo su paso: "Tal vez hoy, para la gente, quedó como que quizás tengo algún problema de crónico y quiero aclarar que no es así. Se tardó en tener la autorización de Conmebol para hacerme un bloqueo, pero que me lo hice siempre estuve a disposición y si no entré fue por decisión del entrenador".

Por último, aunque evitó polemizar, dejó en claro que le costó encajar en el planteo de Gustavo Costas: "Siempre me ha costado entrar a la cancha de la manera que él quería jugar o competir y me ha costado un poco más que a otros compañeros. No estoy culpando a Gustavo, sino que estoy explicando un poco cómo yo me sentí durante todo este tiempo", comentó el atacante cordobés, que dejará Avellaneda en un segundo ciclo donde totalizó 39 partidos y ocho goles.