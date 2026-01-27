San Lorenzo aceleró en silencio y cerró una de las apuestas más interesantes del mercado. Luciano Vietto llegó a un acuerdo con la dirigencia azulgrana y ya es nuevo refuerzo del equipo que conduce Damián Ayude, con un contrato particular que combina ilusión deportiva y cautela económica.

El mediocampista ofensivo, que arribó con el pase en su poder tras quedar libre de Racing, firmó por un año con la posibilidad de extender el vínculo por dos temporadas más, siempre y cuando cumpla una serie de objetivos vinculados al porcentaje de partidos disputados. Un acuerdo pensado para cuidar al club y, al mismo tiempo, darle al jugador la chance de relanzar su carrera en el fútbol argentino.

Para San Lorenzo se trata de una oportunidad de mercado: suma jerarquía y experiencia internacional sin comprometer su presupuesto. Vietto, con pasado en Villarreal, Atlético de Madrid, Fulham y otros equipos europeos, llega para aportar creatividad, gol y juego entre líneas a un ataque que necesitaba variantes.

Su último paso por Racing dejó luces y sombras. Fue parte de la obtención de la Copa Sudamericana y la Recopa, donde incluso le marcó un gol a Botafogo en la ida, pero las lesiones y los problemas físicos le impidieron continuidad. En 2025 disputó 29 partidos, convirtió cinco goles y dio una asistencia, aunque se perdió 16 encuentros por distintas molestias.

En su llegada a la revisión médica, Vietto se mostró motivado y con ganas de revancha. Aseguró estar bien desde lo físico, valoró el llamado del entrenador y dejó en claro que siente esta etapa como una oportunidad clave. “Tengo ganas de demostrar que me queda mucho fútbol por dar”, expresó.

Más allá de los sondeos de Argentinos Juniors, Talleres, Estudiantes y hasta Colo Colo, la propuesta de San Lorenzo terminó inclinando la balanza. Boedo le ofrece protagonismo, respaldo y un escenario ideal para volver a sentirse importante.

Ahora, el desafío está planteado. Vietto llega con nombre, historia y expectativas. El Ciclón apuesta a que el talento vuelva a imponerse y que las lesiones, esta vez, queden en el pasado.