Con el retorno de Dibu Martínez luego de la molestia muscular del fin de semana, Aston Villa goleó sin atenuantes 4-0 al Bologna y accedió a semifinales de la Europa League. Además del arquero campeón del mundo, los Villanos contaron con el aporte goleador de Emiliano Buendía, que marcó el 2-0 parcial ante los italianos. Los restantes goles los marcaron Ollie Watkins y Morgan Rogers, que falló un penal antes de anotarse en el marcador y sellaron la clasificación con un global de 7-1.

Aston Villa 4-0 Bologna, los goles

El conjunto inglés abrió la cuenta a los 15 minutos por intermedio de su goleador, en una jugada donde también participó Buendía. El marplatense combinó con Rogers y lo habilitó para que éste se meta al área y saque un centro atrás que Watkins mandó a la red entrando por el área chica.

Diez minutos más tarde, llegó el turno del argentino. En una avivada aprovechando el despiste defensivo de Bologna, recibió la pelota desde un lateral, controló, se acomodó para su derecha y remató, venciendo la resistencia de Federico Ravaglia (que un minuto antes le había atajado un penal a Rogers) para concretar su séptimo gol de la campaña en 44 partidos con Aston Villa.

Para coronar un primer tiempo casi perfecto, llegó el tercer gol de los Villanos en una jugada iniciada por un pase largo de Dibu Martínez. El arquero ubicó a Watkins, que la jugó para John McGinn y éste habilitó a un Rogers que se tomó revancha de su penal no convertido estableciendo el 3-0 con un potente remate de zurda.

Ya sobre el final de un duelo largamente definido, el conjunto de Unai Emery le agregó un tanto más a la goleada. Luego de un córner, un rebote hacia arriba le quedó a Ezri Konsa, que remató de media vuelta y la mandó adentro para decretar el 4-0 con el que los ingleses se metieron en semis.

De esta forma, el Villa clasificó a semis con un global de 7-1 luego de su triunfo por 3-1 en la ida en su visita al estadio Renato Dall'Ara. Es la segunda semifinal europea que alcanzan los Villanos en las últimas tres temporadas, ya que en 2024 arribaron a esa instancia en Conference League, quedando afuera ante Olympiacos.