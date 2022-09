El MPN monopoliza la escena y apura a los otros partidos

Desde que el MPN confirmó la fecha de su interna en la que elegirá candidato a gobernador, no sólo se precipitaron los tiempos hacia adentro, sino también hacia afuera y hasta subió el tono de las declaraciones entre los referentes de las distintas fuerzas políticas. La fecha (13/N) no sorprendió, por la simple razón de que era tentativa desde hace ya largo rato; pero el ingreso a la cuenta regresiva impregnó de urgencias, advertencias y hasta de reproches a la escena política neuquina. Ahora las tres principales fuerzas tienen fecha de internas, aunque una de ellas en modo “posible”.

Es dentro del propio MPN donde esa situación es quizá más notoria, en virtud del enigma que indefectiblemente deberá resolverse en algunas semanas más: ¿Rolando Figueroa irá a la interna o jugará por fuera?. En las últimas horas, el dirigente petrolero, Guillermo Pereyra, deslizó una supuesta infidencia y dijo que el diputado nacional le habría “confesado” sus intenciones de sortear la puja contra el candidato azul, Marcos Koopmann, y presentarse con otro sello en 2023.

Desde esta misma columna se había adelantado que los cambios en los reglamentos internos le complicaban, a Figueroa, el armado de la lista. Luego el diputado reclamó realizar los cambios y la conducción azul (del partido y de la provincia) los rechazó de plano y afloraron las declaraciones fuertes. Primero, Jorge Sapag dijo que Figueroa quiso ser el candidato azul a la gobernación. Después Ana Pechen subrayó que no se pueden cambiar las reglas en medio del proceso electoral y advirtió que, de jugar por fuera, el diputado podría ser desafiliado del partido.

La lucha Koopmann vs Figueroa es la de un candidato blindado por la estructura partidaria y provincial vs la de otro que no tiene más que su imagen positiva y -según ha dicho- encuestas que lo muestran como favorito. Aplicado, Koopmann va por la positiva, deja que otros azules confronten y ajusta sus movidas a la ingeniería que no sólo busca neutralizar las estrategias de Figueroa, sino también endilgarle la responsabilidad absoluta de una hipotética ruptura. No parece casual que primero los referentes azules y luego Pereyra salieran a cuestionarlo. El gremialista se reunió con Omar Gutiérrez, Sapag y Koopmann.

Tampoco Figueroa confronta en forma directa, al menos hasta ahora. Deja que otros lo hagan por él, como es el caso del Movimiento de Acción Política (MAPO), que gusta despacharse contra las gestiones (partidarias y provinciales) de Gutiérrez. Tampoco se advierte como casualidad que tras el condicionamiento de Figueroa a participar de la interna siempre y cuando cambien el reglamento, esta agrupación haya presentado un proyecto legislativo con el que propuso implementar las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en la provincia de Neuquén.

El MAPO -que tiene entre sus referentes a Rodolfo Laffitte y a José “Pino” Russo- llamó a su iniciativa “régimen de transparencia electoral” (todo un desafío a las estructuras partidarias), y así lo argumentó: “Además del descreimiento de la ciudadanía hacia los políticos, existen barreras internas partidarias que restan participación y credibilidad en los procesos electorales de representación y renovación interna, reflejadas en la baja participación e identidad de las internas partidarias”.

“Muchos partidos políticos se cierran, obscurecen los mecanismos de acceso a la representación y ponen un freno real a la libre posibilidad de elegir y ser elegido, que debiera ser el principio rector del sistema electoral”, señalaron. Tanto Sapag como Gutiérrez suelen destacar la decisión autoimpuesta del partido de dirimir sus internas en las urnas. Pero ahora, esas internas (en realidad sus reglamentos) han sido puestas en tela de juicio por el MAPO. Son declaraciones en las que Sapag dice ver la preparación del terreno para un inminente portazo ¿Será? Quién sabe . El hecho es que si Figueroa va por fuera no habrá sorpresa, pero sí una gran preocupación en virtud del escenario electoral no deseado por quienes ejercen la conducción partidaria y provincial.

Por lo pronto, Figueroa aclara que jamás dijo que sería el candidato azul, sino del partido en su conjunto; y a su reclamo de “internas transparentes”, le agrega su autodefinición de “fanático del MPN fundacional y de Neuquén”. Conocedor de las jugadas (y las trampas) de la política también explica que se expresa “sólo con hechos y por escrito” y últimamente no ha tenido conversaciones ni hacia adentro ni hacia afuera.

En el Frente de Todos (FdT) también hubo reproches no exentos de expresiones fuertes, como las que ensayó el ex diputado nacional y referente de Kolina, Carlos Vivero quien tras exigir públicamente la convocatoria a una estrategia electoral, advirtió que sin ella el espacio del PJ-K neuquino consolidará lo que llama “su épica de la intrascendencia”.

“Hay que dejar de jugar a las escondidas y a la mediocridad”, sostuvo e hizo hincapié en la necesidad de “ampliar esa convocatoria al ámbito sindical, las organizaciones sociales, campesinas, el pueblo mapuche y los estudiantes”. Uno de los precandidatos a gobernador que tiene el FdT es el presidente del PJ, Darío Martínez, pero desde las propias filas peronistas alientan una posible simbiosis con Figueroa. Tal es así que la diputada nacional Tanya Bertoldi dijo que hay conversaciones. Hace algunas semanas, no importa cuántas, su tío e intendente de Centenario, Javier Bertoldi, había salido a decir que ve con buenos ojos ese posible acercamiento.

Quien se había expresado en la misma dirección es el diputado provincial Sergio Fernández Novoa, dirigente cercano a Oscar Parrilli que en las últimas jornadas se quejó por “la falta de discusión y debate en la construcción de ideas”, dentro del espacio en cuestión. Le apuntó directamente a Martínez, rival interno de Parrilli, y (al hacerlo cargo de las dilaciones), espetó: “Si tiene responsabilidades en Nación, que otra persona esté a cargo del partido”.

Lo del ex intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, también es un misterio. Hace meses lanzó la construcción de un espacio que, según dijo, debería exceder los límites del FdT para derrotar al MPN. Pero tras la expansión de la grieta nacional, esa posibilidad se tornó prácticamente imposible y sus coincidencias con sectores del PRO, quedaron en off side.

Para resolver estas y otras cuestiones Martínez, Parrilli y Rioseco mantuvieron una reunión en la que acordaron la convocatoria a los órganos partidarios para avanzar en la conformación de un frente lo más amplio posible y realizar una interna abierta para cargos electivos, incluidos gobernador y diputados provinciales. Lo asombroso es la fecha en la que parecen estar de acuerdo: 13/N, igual que el MPN.

También en la expresión neuquina de Juntos por el Cambio (JxC) afloraron las quejas, pero la cosa parece haber quedado resuelta, tras la convocatoria a internas para el 30 de octubre y sobre la expectativa de un posible acuerdo que se podría coronar en la reunión de conducción que se realizará este lunes. Si esto se confirma el precandidato a gobernador, Jorge Taylor (PRO) declinaría su postulación y la misma recaería en Pablo Cervi (UCR), en paralelo, el periodista Carlos Eguía (CC-ARI) encabezaría la lista de precandidatos a diputados provinciales que acompañarán al legislador radical. En relación a lo anterior expuesto,lamó la atención las declaraciones del ex gobernador Jorge Sobisch que en una radio de Buenos Aires aseguró de manera contundente e inequívoca: “Voy a ser candidato a gobernador de JxC”.

Así como está planteado el escenario político provincial, sin precandidatos a vice, quien hoy tiene la carta más fuerte para jugar no es otro que Figueroa. De su decisión dependen distintas variables, aunque de ninguna manera puede llegar a arriesgarse que será determinante o definitiva. El juego está en marcha y las alternativas son en verdad apasionantes.