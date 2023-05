Carreras sin hidrógeno verde y obligada a decidir si se queda o se va

Los días de gobierno de Arabela Carreras no son fáciles. El duro enfrentamiento que mantiene con su promotor y quien la reemplazará el 10 de diciembre, Alberto Weretilneck está cada vez peor. Y si bien ella está lanzada para la intendencia de Bariloche, donde está instalada casi permanentemente, el llamado a internas en Juntos Somos Río Negro para definir esa candidatura pretende forzarla a tomar la decisión de dejar el partido por el cual fue electa gobernadora en 2019.

En la previa, el Foro Goblal de Hidrógeno Verde del Llao Llao debería ser un éxito. Carreras tenía pensado reflotar el proyecto de hidrógeno verde que Weretilneck no utilizó en toda la campaña. Se mostraría con la secretaria de Energía de Nación y utilizaría esos anunciados 8.400 millones de dólares para pintar una situación menos compleja de la que está hoy la economía provincial. Pero de repente y sólo un par de días antes, alguien movió los hilos y se hizo público -en el momento menos oportuno- que la empresa Fortescue Future Industries ya comenzó con una inversión millonaria en Brasil y el proyecto en Sierra Grande ya no formaba parte de sus prioridades.

Por más que el aparato de prensa del Estado rionegrino intentó minimizar la noticia. Las dudas sobre la llegada de esa mega inversión, más los 15 mil puestos de trabajo directos y los 50 mil indirectos ya estaban planteadas desde hace tiempo. La confirmación del proyecto en Ceará (noreste de Brasil) y la exportación por Fortaleza, no hizo más que debilitar a la mandataria a pocas horas del comienzo del encuentro con los máximos referentes de las energías sin carbono a nivel mundial, donde ella jugaba de local.

¿Qué pasó con la inversión australiana? Las razones son diversas. Oficialmente, no hay ley regulatoria a nivel nacional, el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía Sergio Mazza la prometieron varias veces, pero sólo hay un borrador dando vueltas presentado por Weretilneck desde su banca de senador que nunca fue tratado, tampoco fue impulsado por el ex gobernador. No se reunió en lo que va del año la Comisión de Energía en el Congreso y menos la mesa conformada para tratar las necesidades de este desarrollo energético.

Fuera de los micrófonos reconocen que Weretilneck no está tan convencido del proyecto. La interna en Juntos llegó a tal punto que tampoco hay acuerdo en la llegada de semejante inversión. Por un lado aseguran que el cipoleño no le cederá el rédito político a Carreras y por otro los intereses del próximo gobernador están en Vaca Muerta. Y su compromiso para la construcción del ducto al Golfo de San Matías. En especial el puerto pertolero de YPF en Punta Colorada, el mismo lugar donde se debería intalar la planta de hidrógeno verde de Fortescue.

La mandataria recibe golpes de todos lados. Cuando intentaba recuperarse de lo que significó el enfriamiento del proyecto hidrogeno verde, recibió otro mazazo: en el Boletín Oficial se publicó el llamado a elecciones internas en Juntos Somos Río Negro para definir la candidatura a intendente de Bariloche, que será el 2 de julio.

Si bien el gancho al hígado le aflojó las piernas, ella lanzó un contrataque del que el albertismo aún no emitió opinón alguna. Aunque todo parece estar dentro de la estrategia pergeniada Weretilneck y sus dos máximos referentes en rosca política, Facundo López y Daniel Sator: desterrarla de Juntos.

Pocas horas después de conocido el llamado a internas, la mandataria dio el ok para comenzar con la campaña en carteles y la difusión de un pegadizo jingle que entre otras frases dignas de analizar, tiene una muy particular que marca de alguna manera la ida de Carreras del partido provincial que la llevó a ser gobernadora. "Unidos por Bariloche vamos a hacer la gloria, con todas las personas que nos llenan el cora... Con toda la gente vamos a celebrarlo, y ver esas sonrisas que nos llenan a diario...Achicar distancias entre toda la people (gente en inglés), abrazando los sueños que nos dan un respiro...".

El jingle con un ritmo urbano muy pegadizo, no dice en ninguna parte de los poco más de 2 minutos de duración el nombre del partido provincial. Para muchos es el primer paso para anunciar su salida de Juntos. De hecho, casi al llegar al primer minuto se la nombra a la Carreras; "Bariloo, Barioloo, Bariloche... Unidos con Arablea, Bariloche" y luego un trap intenso que dice: "Unidos por Bariloche vamos a hacer la gloria".

No es casual la repetición de Unidos y Bariloche, es que el 10 de mayo el Tribunal Electoral Provincial autorizó la conformación de Bariloche Unido, un partido vecinal que impulsaron los hermanos Barriga, Silvio, el delegado del ministerio de Seguridad en esa ciudad, y Darío, responsable de la agencia Río Negro Exporta, ambos funcionarios de Carreras en su gobierno.

Dentro de Juntos hay tiempo hasta el 12 de junio para solicitar color para participar de la interna, ese día se develará si Carreras aceptará medirse contra quien señale Weretilneck. El pollo del gobernador electo es el diputado Nacional Agustín Domingo, que comenzó una campaña por WhatsApp para que lo conozcan en la ciudad e invita a la gente a tomar mate para saber de su proyecto. También podría ser Carlos Váleri, actual ministro de Obras Públicas.

Además se suman dos integrantes del gabinete del intendente de Gustavo Gennuso que quieren ser intendentes, como la Jefa de Gabinete Marcela González Abdala; y el secretario de Desarrollo Humano, Juan Pablo Ferrari.

Mientras la gobernadora permanece en Bariloche en búsqueda de sumar respaldos que luego pueda transformar en votos, la economía provincial continúa en declive. Es que ante la imposibilidad de pagar compromisos financieros, esta semana la provincia debió vender bonos por 1.950 millones de pesos en Letras del Tesoro. En junio también deben responder al vencimiento de deuda por 1.200 millones, y el ministro Luis Vaisberg tiene prevista la emisión de más letras.

Pero esto no es lo que más preocupa al titular de Economía, es que en septiembre deben pagar 10,6 millones de dólares de los intereses del Plan Castello, el mega prestamo de 580 millones de dólares solicitado por Weretilneck en 2017 para hacer obras. Precisamente el gobernador electo aseguró que trabaja en la refinanciación ya que en 2024, durante su primer año de su trecera gestión, deberá pagar los primeros 100 millones de dólares del capital.

De esa dilación en los plazos de pagos que pretende el cipoleño, dejó afuera la última cuota que debe cancelar Carreras. Otra muestra de que la interna en Juntos Somos Río Negro llega a cada uno de los rincones del gobierno.