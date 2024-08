Neuquén evoluciona del híper estatismo hacia otra economía

El paro docente, no es noticia ya, languidece, golpeado por su propia naturaleza: nunca prendieron en la masa de maestros neuquinos las consignas argumentales de la medida de fuerza. Ahora, el conflicto está encapsulado en la versión más izquierdista del gremio, que, como salida posible de esa encerrona, trazó un tardío camino por vías judiciales, planteando la inconstitucionalidad de la Ley que instaló el adicional salarial para quienes cumplan con el elemental cometido de presentarse a trabajar al frente a las aulas, o allí donde cumplan sus tareas.

Nunca antes el gremio docente había tenido una mayoría legislativa tan abundante, en contra. El recurso ante la Justicia posiblemente robustezca esa situación inédita, pues el sindicato no discute ya contra las medidas de un gobierno, sino contra la pericia técnica de los legisladores neuquinos. El recurso judicial no solo aparece como extemporáneo (¿Por qué no se presentó desde el principio?) sino también como forzado por las circunstancias de la propia interna.

ATEN corre el riesgo de quedar muy debilitado en lo que es la esencia de cualquier gremio: la representatividad real de los intereses de sus afiliados. Es evidente que los maestros no están en el momento de la historia en que hay que preocuparse por los enfoques ideológicos de la política. En un contexto de crisis social y económica tan claro como el del presente, el abordaje de la coyuntura es mucho más simple que la intrincada explicación de los procesos que pretende la izquierda vernácula. Además, se suma el conteo de porotos en contra, pues, en la Legislatura, se muestra como un trámite en avance la posibilidad de aprobar mecanismos de consulta popular, y, con ellos, la amenaza cierta de someter la cuestión de las escuelas a un "sí o no" determinante de la sociedad en su conjunto.

La comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Legislatura neuquina comenzó a debatir la reglamentación de la consulta, que está prevista en la Constitución Provincial desde la reforma del 2006. Hay cuatro proyectos: Uno lo presentaron los diputados Claudio Domínguez (MPN), Francisco Lepore (Avanzar) y Guillermo Monzani (Hacemos Neuquén); otro el diputado Carlos Coggiola (Neuquén Federal); otro Verónica Lichter, Mercedes Tulián, Marcelo Bermúdez y Damián Canuto (PRO-NCN); y el cuarto lo presentaron Lorena Parrilli y Darío Peralta (UxP), sugestivamente, desde el kirchnerismo.

Fue el diputado Claudio Domínguez, el mismo que impulsó la Ley del Incentivo salarial, quien dijo que, una vez que eventualmente se apruebe y se reglamente, tiene previsto presentar un proyecto para que la sociedad neuquina decida si la educación debe declararse servicio esencial. Esto, que también se debate en el Congreso Nacional, determina, entre otras cosas, que las escuelas deberán estar abiertas siempre, con sus servicios activos, haya o no haya un paro docente, o cualquier otra medida de fuerza.

Así, queda en claro que el desinflado conflicto se ha corrido de la agenda central del Ejecutivo, para instalarse tangencialmente en los otros poderes del Estado. El gremio queda así en una posición corrida también de su trayectoria histórica, al borde de las posiciones del primer sindicalismo argentino, aquel que impulsaban los anarquistas del siglo 19. No es posible comparar el nivel épico de aquellos dirigentes con el que pueden mostrar hoy referentes como Angélica Lagunas o Patricia Jure. Una cosa es la retórica, y otra la acción concreta; hasta ahora, solo han podido mostrar números en declive y apretadas elementales en las asambleas decrecientes.

Mientras estas cosas ocurren, el gobernador Rolando Figueroa avanza en la consolidación de alianzas no escritas con otros sindicatos, los de la actividad privada. No es nuevo que un gobierno neuquino se lleve muy bien con la UOCRA y Petroleros. Pero sí es renovada la posición, a la luz de los nuevos desafíos que entraña el abrupto salto positivo que puede dar el desarrollo de Vaca Muerta.

El contexto es muy dinámico, pero no muy difícil de pronosticar: en Neuquén, quien no se acomoda en el tren que está partiendo, está condenado a quedarse en la estación. Cada vez se discutirá menos el rol del Estado, ese ámbito hasta ahora sacrosanto, donde estaba permitido gastar sin freno e incluso sin destino, para empezar a profundizar el verdadero progreso, el que vendrá de la mano del trabajo y las inversiones.

Esto es posible, aunque no está garantizado. Seguirá dependiendo de las decisiones políticas, del buen juicio de quienes gobiernan, y de la puntería que tenga la sociedad a la hora de elegir, no solo en votaciones, sino también en actitudes.