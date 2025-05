Año de elecciones, y una que tiene que ver con las escuelas neuquinas

En Neuquén hay actualmente unos 28 mil maestros en cargos titulares en las escuelas. Es un universo que, desde la política, encierra cuestiones importantes, de las cuales la mayor es la más obvia: allí se aplica la educación, ese concepto tan importante en los discursos de este siglo, como polémico, irregular e incluso decadente es su realidad concreta. En este año de elecciones, también habrá elecciones singulares en ese mundo contrastante, pues el gremio que representa a los trabajadores, ATEN, renovará conducción, el 29 de este mes, día del Ejército, de los ñoquis y del Cordobazo.

Dos listas competirán centralmente por esa conducción, clave para la negociación política con el gobierno, y con el destino mejor o peor que podrá haber en las sensibles escuelas neuquinas. El oficialismo actual (TEP), llevará como candidata a la secretaría general a Fanny Mansilla; y la oposición, representada en la Lista Multicolor, a Angélica Lagunas. Son figuras muy conocidas de la militancia gremial docente. Representan dos caras de un progresismo pertinaz que ha distinguido al sindicalismo docente. Mientras el TEP ha sacado chapa de moderación y una relativa buena relación con los gobiernos de turno, la Multicolor ha enarbolado sin cansancio aparente la bandera de la lucha permanente, en la que las palabras paro y movilización definen un camino muy utilizado, casi abusivamente transitado.

La educación, en Neuquén, se lleva mucha plata del presupuesto del Estado. Este año, según le confesara la ministro del área, Soledad Martínez, a este periodista, se ha invertido unos 20 mil millones de pesos en cuestiones de infraestructura, y todavía falta mucho. La construcción y mantenimiento de los edificios es un tema en sí mismo, y también, un argumento para el conflicto semi-permanente. Pero, en la maraña burocrática que se expresa a cielo abierto en el Consejo Provincial de Educación (CPE), hay decenas, centenas de cuestiones, en las que las administraciones políticas de turno están obligadas a negociar, infatigablemente, con los representantes sindicales, que participan de ese gobierno de la educación, un gobierno dentro del gobierno.

En este contexto, las elecciones del 29 reflejan, indirectamente, una pelea política que va más allá de las escuelas, que tiene que ver con el escenario general de la política en Neuquén. Esta confrontación temprana le interesa mucho, por ejemplo, al gobierno de Rolando Figueroa: Se pretende un escenario de paz escolar, no de guerra de tizas y pizarrones (y teléfonos celulares). El gobierno necesita mejorar los indicadores pedagógicos, además de la infraestructura de las escuelas. Desde las aulas, emerge una sensación muy concreta de si las cosas van bien o van mal, que le llega por vía directa a la ciudadanía. Quien más, quién menos, tiene a alguien de la familia en un aula. Las escuelas son un indicador certero del humor social; no es lo mismo que transiten el año ordenada y pacíficamente, a que sean invadidas por ideologías rencorosas y prácticas violentas. No es lo mismo que les interese fuertemente a los maestros mejorar sus resultados, a que miren para otro lado y relativicen la importancia de conseguirlos.

Así, el tema "educación" excede el estricto universo educativo, las paredes limítrofes del embarullado CPE. Va más allá, para entroncar con las líneas finas de la estrategia política, particularmente, la que diseña y aplica el gobierno de Rolando Figueroa. La "Neuquinidad", en ese sentido, expande y abre sus posibilidades para contener la mayor cantidad y calidad de militancia educativa que pueda conseguir. Será efectiva, esa acción paciente y perseverante, en la medida que no se agote en la telaraña de la burocracia que tan bien se ha sabido tejer en medio siglo; y pueda aceitar la relación directa entre el gobierno y cada uno de los directivos escolares, cada uno de los maestros que se esfuerzan entre cuatro paredes, frente a las generaciones que protagonizarán la política en los años venideros.