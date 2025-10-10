Actual Living Neuquén lanza una gran liquidación de stock con 35% de descuento

Una oportunidad única llega a Neuquén para quienes buscan amoblar su casa, oficina o emprendimiento. La reconocida empresa Actual Living, con más de 20 años de trayectoria en diseño y fabricación de muebles, lanzó una liquidación de stock con un 35% de descuento en todos sus productos.

A partir del mes de octubre, la firma invita a sus clientes y al público en general a visitar su local ubicado en La Rioja 170, Neuquén Capital, donde podrán acceder a esta promoción exclusiva y descubrir muebles de calidad, pensados para cada tipo de espacio. "En Actual Living no hay límites, solo tus sueños. Por esos creamos muebles que. se adaptan a cada necesidad y proyecto, al mejor precio", indicaron desde la empresa.

Actual Living ofrece soluciones para: Hogares y oficinas, Comercios y estéticas, Edificios, countries y desarrollos inmobiliarios. Además de la venta minorista, la empresa trabaja con ventas mayoristas, ofreciendo importantes descuentos para profesionales y empresas del rubro de la construcción, decoración y diseño. La liquidación estará vigente durante el mes de octubre, y los interesados podrán acercarse al showroom para conocer de primera mano los productos disponibles: sillones, comedores, muebles funcionales y a medida, todos con el sello de calidad y diseño que caracteriza a la marca.