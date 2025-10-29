Boom inmobiliario post elecciones: “Hoy es el mejor momento para invertir en Neuquén"

La previa de las elecciones legislativas 2025 tuvo especulaciones en los mercados a nivel general, y el inmobiliario no fue la excepción. El empresario Leandro Sfeir, de Leo Sfeir & Asociados en diálogo con Noticiero Central en el Canal 24/7, destacó que varios de sus clientes pidieron una prórroga para ver lo que sucedía en los comicios antes de cerrar un negocio.

Con la victoria del oficialismo nacional, el cambio fue rotundo. En CABA hubo un crecimiento interanual de alrededor del 40% en consultas, ventas y transacciones. El empresario resaltó que “en el Alto Valle los números son muy parecidos gracias al boom de Vaca Muerta”.

Aseguró que la incertidumbre previa a los comicios se transformó en una ola de operaciones concretadas apenas se conocieron los resultados.

“En la previa todos esperaban. Teníamos reservas firmadas y muchos nos pidieron prórroga para decidir después de las elecciones. Pero el lunes posterior fue rotundo: se cerraron los negocios que habían quedado pendientes”, explicó Sfeir.

Sfeir destacó que el resultado electoral trajo “confianza y estabilidad” al sector financiero, lo que favoreció al mercado del real estate. “Las acciones de las constructoras subieron más del 120% y los bancos, un 140%. Eso generó optimismo y creemos que 2025 puede ser el año más exitoso en ventas inmobiliarias de la Patagonia”, pronosticó.

La suba de las acciones argentinas en el exterior también se vio reflejada en el valor de constructoras y bancos, lo que favoreció al mercado inmobiliario. “El año que viene será el más exitoso en ventas en la Patagonia” vaticinó Sfeir.

El titular de Leo Sfeir Propiedades señaló además que la baja del dólar y del riesgo país contribuyeron a estabilizar los precios y reactivar las decisiones de inversión.

“Hoy es el momento premium para comprar. Esperar tres meses puede significar pagar entre un 10 y un 15% más. Si tenés los dólares guardados, este es el momento de ponerlos a trabajar”, aseguró.

El empresario detalló que en la comparación interanual, la actividad inmobiliaria mostró un crecimiento cercano al 140% en consultas y operaciones, con un comportamiento muy similar al de la Ciudad de Buenos Aires.

“En el Alto Valle los números se ven equilibrados con CABA. El boom de Vaca Muerta nos posiciona en el mismo nivel que grandes plazas del país”, afirmó, al tiempo que recordó que el crecimiento de la cuenca hidrocarburífera impacta directamente en la demanda habitacional de Neuquén, Añelo y ciudades cercanas.

Entre las recomendaciones, destacaron aprovechar este corto período hasta fin de año, ya que históricamente en los momentos donde suben las acciones y baja el dólar, los precios de las propiedades comienzan a subir. “Esperar dos o tres meses puede implicar pagar un 10 o 15% más” advirtió el empresario.

En cuanto a las tendencias del mercado, explicó que el 80% de la actividad actual corresponde a la compraventa, y dentro de ese segmento, el 50% se concentra en propiedades usadas. “Con la baja del costo de la construcción, el mercado de propiedades en pozo y a estrenar va a crecer mucho el año que viene. Se van a equiparar los precios y habrá más movimiento en los desarrollos nuevos”, anticipó.

Consultado sobre dónde invertir, Sfeir fue categórico: “El ladrillo sigue siendo la inversión más segura. Un departamento en pozo se compra 30% más barato del valor que tendrá terminado. No solo resguardás tus dólares, sino que los hacés crecer”.

Comienza la demanda en el Atlántico por los oleoductos

El empresario destacó el crecimiento sostenido del Alto Valle y la proyección hacia la costa atlántica. “Ya hay propiedades alquiladas en Las Grutas por empresas que trabajan en los gasoductos. El desarrollo de Vaca Muerta empuja toda la región”, concluyó.

“Tenemos clientes con propiedades en Las Grutas que ya las alquilaron a empresas que trabajan en Sierra Grande” comentó Sfeir. Más allá de esta tendencia, la cuenca de Vaca Muerta sigue siendo lo más buscado, y el gran portal de todo eso es la ciudad de Neuquén.

El empresario detalló que "Hay mucha demanda de crédito hipotecario y de propiedades en pozo con planes de financiación, porque no todos pueden acceder a un departamento de 120 o 130 mil dólares, pero si pueden dar una entrega de 60 mil y financiar el resto, es más accesible". Evaluó que si se amplían los créditos hipotecarios —incluso hacia departamentos en pozo— el impacto sería muy importante.

