Eslavos desembarca en Neuquén: el nuevo proyecto de Marcos Lescano llega con todo su rock

Este viernes 19 de septiembre, Neuquén se prepara para una noche a pura distorsión, poesía callejera y espíritu rocanrolero. Eslavos, la nueva banda liderada por Marcos Lescano, fundador de La 25, llega por primera vez a la ciudad para presentar su primer disco, "Desembarco Popular", en vivo.

Con un sonido directo, eléctrico y lleno de actitud, el grupo propone un viaje sonoro que mezcla la crudeza del rock barrial con una fuerza instrumental que no da respiro. El álbum debut, muy comentado en la escena nacional, es un grito colectivo que combina letras honestas, guitarras afiladas y un ritmo que invita a saltar, cantar y sentir.

"Desembarco Popular" no solo da nombre al disco, sino que también define el espíritu de este nuevo proyecto: rock para la gente, sin vueltas, con una identidad marcada por la calle, la experiencia y la pasión por la música. Las diez canciones del álbum capturan esa esencia con un sonido contundente y lírico.

La banda se completa con un equipo de músicos de alto vuelo: Federico “Yankee” Varela, Lucas “Psycho” Peñalva, Lucas Berns, Hernán “Oreja” Leiva y Juan Ildarraz, que junto a Lescano prometen un vivo potente y visceral. La armonía entre trayectoria y energía joven se convierte en una fórmula explosiva sobre el escenario.

La cita es este viernes 19 de septiembre a las 21:00 horas en Mood Live, ubicado en Ministro González 40, Neuquén capital. Las entradas ya están en circulación y todo indica que será una noche inolvidable para los amantes del rock nacional.