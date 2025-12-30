La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro reforzó el llamado a la conciencia vial y ambiental en la zona de La Lobería, la Ruta Provincial N° 1 y el Área Natural Protegida Punta Bermeja, en Viedma, solicitando reducir la velocidad y extremar cuidados para prevenir atropellamientos y proteger la fauna nativa, ante la presencia de ñandúes y charitos.

Los ñandúes, aves características de la estepa patagónica, y sus crías conocidas como charitos, se desplazan por montes y pastizales naturales que rodean el área y el centro de interpretación. Al no estar habituadas al contacto con la población ni al tránsito vehicular, suelen cruzar caminos de manera imprevista, lo que incrementa el riesgo de atropellamientos.

Desde la Secretaría de Ambiente se remarcó que la conservación del monte nativo resulta clave para la supervivencia de estas especies. La deforestación y la tala indiscriminada reducen su hábitat natural y las obligan a desplazarse hacia zonas de mayor circulación. El carácter de área protegida de Punta Bermeja permite resguardar estos ambientes, aunque el compromiso ciudadano sigue siendo fundamental.

Conciencia vial y ambiental

El Cuerpo de Guardas Ambientales señaló que reducir la velocidad y circular atentos puede evitar la muerte de animales silvestres. La protección de la fauna forma parte de una política de conservación que busca preservar la biodiversidad y promover una convivencia responsable entre visitantes y especies nativas.

Se solicitó respetar las señalizaciones, conducir con precaución y evitar maniobras bruscas, especialmente en sectores de monte y banquinas naturales. Estas acciones contribuyen al cuidado de una de las especies emblemáticas del territorio rionegrino y fortalecen el compromiso colectivo con la preservación ambiental.