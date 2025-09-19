Delta Calibre sacude la Feria del Libro con su rock del desierto

Este sábado 20 de septiembre a las 21 hs, la Feria Internacional del Libro de Neuquén tendrá una noche cargada de distorsión, atmósfera cinematográfica y mística sonora. Delta Calibre, banda destacada del Western Desert Rock en Latinoamérica, se presentará con un show que promete romper los moldes tradicionales del evento.

Con una estética que remite al espíritu del lejano oeste, simbolismo chamánico y paisajes áridos, Delta Calibre se ha convertido en una de las propuestas más originales y potentes de la escena alternativa actual. Su música evoca la intensidad de un viaje por el desierto: guitarras pesadas, climas envolventes y relatos de forajidos y mitologías ancestrales.

La banda llega a la feria con un recorrido que incluye videoclips, un EP aclamado por el público y un nuevo disco en camino. Su propuesta en vivo se destaca por una fuerte carga visual y una puesta escénica que transporta al espectador a un universo casi cinematográfico.

El evento es una oportunidad imperdible para descubrir un sonido poco frecuente en el circuito de ferias literarias, y dejarse llevar por una experiencia multisensorial que mezcla música, narrativa y estética.

¿Cuándo y dónde?

El show de Delta Calibre se realizará el sábado 20 de septiembre a las 21:00 horas, en el escenario principal de la Feria Internacional del Libro de Neuquén, ubicada en el Parque Central de la ciudad. La entrada es libre y gratuita.