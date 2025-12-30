El verano rionegrino se vive bajo amenaza: el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) informó que Bariloche, General Conesa y Guardia Mitre se encuentran en riesgo extremo de incendios, mientras que El Bolsón registra un nivel muy alto. Con temperaturas elevadas, ráfagas de viento y la emergencia ígnea vigente, el Gobierno provincial recordó que está prohibido encender fuego en cualquier circunstancia y advirtió sobre sanciones severas para quienes incumplan.

La postal turística de Bariloche, con lagos y montañas, hoy se tiñe de preocupación. El SPLIF confirmó que el índice de peligrosidad es EXTREMO, con cielo despejado y ráfagas de hasta 31 km/h que pueden transformar una chispa en un desastre. En El Bolsón, el riesgo es MUY ALTO, aunque la central local sumó un camión cisterna de 10.000 litros y dos estaciones meteorológicas para reforzar la prevención.

La situación no es distinta en General Conesa y Guardia Mitre, donde también se declaró riesgo extremo. Allí, brigadistas continúan trabajando en el incendio de Monte Bagual, que está contenido pero aún requiere tareas de enfriamiento. El mensaje oficial es claro: ante cualquier columna de humo, llamar de inmediato al 103.

La emergencia ígnea vigente prohíbe encender fuego al aire libre en bosques, senderos, riberas de ríos, lagos y espacios públicos. Tampoco se permite la quema de residuos ni el uso recreativo del fuego. Incluso en campings y viviendas particulares, cuando el riesgo es extremo, no se puede hacer fuego bajo ninguna circunstancia.

El incumplimiento de estas medidas puede derivar en sanciones ejemplares: multas que van desde 100 hasta 100.000 litros de gasoil, además de acciones penales y patrimoniales contra los responsables. El Gobierno insiste en que la prevención es la única herramienta para evitar que el verano se convierta en una tragedia ambiental.

Ante cualquier columna de humo o indicio de incendio, se solicita comunicarse de inmediato al 103. Toda la información en http://veranoseguro.rionegro.gov.ar.