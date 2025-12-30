Un acto que encendió la indignación

El video recorrió redes sociales y generó una reacción inmediata: un hombre vandalizando con aerosol una formación rocosa del Valle Encantado, un área natural protegida y uno de los paisajes más emblemáticos de la región.

El hecho ocurrió a la vera de la Ruta Nacional 237, en un sector de alto valor ambiental y patrimonial. Las imágenes dejaron en evidencia el daño sobre una roca del lugar y encendieron el repudio por la agresión directa a un espacio que está legalmente protegido.

El responsable dio la cara y pidió disculpas

Luego de la viralización, el hombre involucrado habló públicamente. Se identificó como Gustavo y reconoció su accionar.

“Soy Gustavo, el que hizo la pintada sobre la piedra y pido disculpas por el error que cometí”, expresó en un mensaje difundido por un noticiero nacional.

En su descargo, también afirmó estar dispuesto a reparar el daño ocasionado.

“Intachable, responsable y trabajador”

En el mismo mensaje, el hombre intentó explicar su trayectoria personal y laboral. “Llevo 30 años manejando camiones, con una conducta intachable, soy responsable y trabajador”, sostuvo.

Las declaraciones llegaron después de que el episodio generara un fuerte rechazo social por el impacto ambiental de las pintadas en una zona protegida.

La frase que reavivó la polémica

El descargo cerró con una frase que volvió a encender el enojo y el debate público: “Errores cometemos todos y de los errores se aprende”.

La expresión fue tomada por muchos como un intento de minimizar un hecho que afectó directamente al patrimonio natural y que quedó registrado en imágenes.

Denuncia, sanción y limpieza del lugar

Tras el episodio, el hombre fue denunciado por el organismo competente por las pintadas realizadas en el área protegida. Además, se confirmó que recibió una sanción por su accionar.

En paralelo, la empresa de camiones en la que trabaja informó que el chofer involucrado no pertenece a su plantel, sino a otra firma con nombre similar. Aun así, decidió hacerse cargo de la limpieza de las rocas afectadas.

Los trabajos de remoción del aerosol ya fueron realizados y se difundieron imágenes del antes y el después, con el objetivo de subsanar el daño provocado.

Un llamado de atención que sigue abierto

El vandalismo en el Valle Encantado volvió a poner en el centro del debate el cuidado de las áreas protegidas y la responsabilidad individual frente a espacios naturales que no se pueden reemplazar.

Aunque el daño fue reparado, el episodio dejó una marca y un mensaje claro: el repudio social frente a cualquier acción que atente contra el patrimonio ambiental sigue siendo inmediato y contundente.