Impacto violento y abandono en una avenida clave

La mañana del viernes se vio alterada por un grave siniestro vial en la intersección de avenida Mosconi y San Luis, una de las zonas más transitadas de la ciudad de Neuquén. Un automóvil chocó desde atrás a otro vehículo que se encontraba detenido por el semáforo y, lejos de detenerse, escapó del lugar.

En el auto impactado viajaban un hombre y dos mujeres. Como consecuencia del choque, las acompañantes resultaron heridas y debieron ser trasladadas al hospital Bouquet Roldán para recibir atención médica.

El conductor que provocó el choque no asistió a las víctimas ni esperó la llegada de los servicios de emergencia.

Fuga, alerta y despliegue policial

Tras la huida, se activó un operativo policial para localizar al vehículo involucrado. Minutos después, el auto fue detectado circulando por el oeste de la capital neuquina.

El seguimiento se realizó por distintas arterias, con intervención de varios móviles, en un intento por frenar una situación que ya había puesto en riesgo a otras personas en la vía pública.

Choque contra una casa y escape a pie

La fuga terminó abruptamente cuando el conductor perdió el control del vehículo sobre la calle Belgrano, e impactó contra el paredón de una vivienda particular. El choque no puso fin al intento de evasión.

Uno de los ocupantes bajó del auto e intentó escapar corriendo, pero fue reducido y demorado por efectivos policiales a pocos metros del lugar.

El hombre, de 24 años, quedó aprehendido en el sitio y terminó preso.

Una pistola dentro del auto

Durante la intervención, el personal policial observó a simple vista la presencia de un arma de fuego en el interior del vehículo. Posteriormente, se realizó el secuestro del automóvil y la requisa correspondiente.

En el procedimiento se incautó una pistola calibre 9 milímetros, municiones, vainas servidas y un teléfono celular. Todos los elementos quedaron bajo cadena de custodia y a disposición de la Justicia.

Un hecho que vuelve a encender la alarma

El episodio dejó al descubierto una secuencia grave: un choque con personas heridas, una fuga temeraria por la ciudad, un impacto contra una vivienda y la presencia de un arma de fuego en el vehículo.

La rápida intervención permitió detener al responsable y evitar que la situación tuviera consecuencias aún más graves en distintos puntos de Neuquén capital.