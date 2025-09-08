CGM revoluciona la AOG 2025 con sus cámaras inteligentes YCAM

Grupo CGM presentará en la AOG EXPO 2025 la segunda generación de cámaras inteligentes YCAM, un desarrollo 100% argentino que marca un salto tecnológico en el monitoreo industrial. La compañía, especializada en soluciones para Energía, Minería y Telecomunicaciones en ambientes IoT, participará del encuentro que se llevará a cabo del 8 al 11 de septiembre en La Rural, en el stand 2G-30, donde dispondrá de un espacio interactivo para mostrar sus innovaciones.

Las cámaras YCAM están diseñadas para operar en atmósferas explosivas (ATEX) y representan un avance significativo para la industria Oil & Gas, al igual que para otros sectores como la minería y la química. Entre sus prestaciones, permiten capturar, procesar y analizar imágenes térmicas en tiempo real en el espectro infrarrojo, enviando datos a un sistema de telesupervisión asociado.

Esta tecnología ofrece una herramienta clave para la detección, medición y control de eventos críticos, con operación continua y bajo costo operativo. En el sector energético, las YCAM facilitan la detección temprana de fugas y derrames, el monitoreo de mermas en la producción, el control de tanques, la prevención de incendios y la seguridad en instalaciones y personal.

Otro de los aspectos destacados es su conectividad IoT, que posibilita la integración con diferentes plataformas, la visualización en tiempo real y la generación de notificaciones y alarmas inmediatas para una respuesta más eficiente.

“Estamos muy entusiasmados de participar en AOG EXPO 2025 y de tener la oportunidad de presentar nuestras soluciones tecnológicas, desarrolladas localmente para responder a los desafíos específicos del mercado. Es una gran ocasión para compartir nuestro catálogo de soluciones y terminales, y continuar fortaleciendo el ecosistema energético nacional”, afirmó Aníbal Stancanelli, socio gerente de Grupo CGM.

Con la presentación de las YCAM 2.0, Grupo CGM reafirma su compromiso con la innovación industrial argentina y su proyección hacia mercados estratégicos de la región.