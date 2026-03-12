El programa “No pasa nada” comenzó una nueva etapa al incorporarse a la programación de Versus Stream, dentro de la propuesta digital de Prima Multimedios. El ciclo se emitirá todos los miércoles de 20 a 22, con un formato distendido, entrevistas, anécdotas y actualidad desde una mirada joven y fresca.

El proyecto está encabezado por Bautista Vera, Jerónimo Cornide, Tomás Tesoniero, Francisco Kelly y Román Sánchez, quienes regresaron al streaming tras un tiempo alejados de las cámaras y con nuevas experiencias vinculadas a la producción de contenidos y cobertura en eventos de gran convocatoria.

Durante la transmisión, los conductores recordaron que estuvieron cerca de un año sin emitir contenidos en vivo. En ese período, explicaron, el grupo se enfocó en otros proyectos vinculados al contenido digital, las redes sociales y la organización de eventos.

Uno de los momentos destacados del programa fue el relato de su viaje a Brasil para cubrir un viaje de egresados en Balneário Camboriú, donde fueron contratados para generar contenido en redes, realizar entrevistas y participar de actividades de entretenimiento con los estudiantes. Según contaron, la experiencia implicó jornadas intensas de trabajo, produciendo videos, entrevistas y cobertura de eventos nocturnos.

También recordaron el crecimiento que tuvo el proyecto desde sus inicios, cuando realizaban el streaming de forma completamente independiente. En aquel momento, explicaron que ellos mismos se encargaban de operar el sonido, conectar los micrófonos, editar los clips y difundir el contenido en redes sociales.

Además, el equipo destacó la organización de No pasa nada Party, una fiesta producida íntegramente por el grupo. Según relataron, el evento implicó un desafío importante, ya que debieron encargarse de todos los detalles: desde la promoción y la pegatina de afiches en la ciudad hasta la logística, la seguridad y la musicalización de la noche. En otro tramo del programa, uno de los integrantes comentó que su objetivo para este año será potenciar la presencia del proyecto en redes sociales y crecer en cantidad de seguidores, con metas concretas para cada miembro del equipo.

Finalmente, también hubo espacio para la actualidad deportiva regional. Uno de los conductores relató la emotiva conferencia de prensa en la que el entrenador Daniel Cravero anunció que dejará de dirigir a Club Cipolletti por motivos de salud, ya que deberá someterse a una operación cardíaca. La despedida del técnico generó un clima de fuerte emoción entre los periodistas presentes y en el entorno del club.

Con esta incorporación, Versus Stream continúa ampliando su propuesta dentro de Prima Multimedios, apostando a contenidos digitales y a nuevas voces que conectan con el público joven. El ciclo “No pasa nada” podrá seguirse en vivo cada miércoles de 20 a 22, con interacción en redes sociales y participación del público durante toda la transmisión.

Dónde y cómo verlo:

Día y hora de emisión: miércoles 20 a 22 hs.

Plataforma: Youtube @versusls

Mira el programa completo: