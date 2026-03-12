Este jueves se llevó adelante un amplio operativo policial en la ciudad de Centenario en el marco de una investigación por un presunto abuso de arma de fuego ocurrido en el barrio Eluney.

Como resultado de varios allanamientos simultáneos, dos hombres mayores de edad fueron demorados y se secuestraron vehículos, municiones, equipos de comunicación y otros elementos de interés para la causa.

El procedimiento fue realizado por personal de la Oficina de Investigaciones Periferia II, junto a efectivos de la Comisaría 52°, con la colaboración de unidades de UESPO, Metropolitana, Tránsito Villa Obrera, Comisaría 5° y Comisaría 49°.

Las diligencias se desarrollaron por orden judicial en el marco de una causa que investiga un hecho denunciado el 1 de febrero por abuso de arma de fuego.

Durante los allanamientos, los uniformados identificaron a los moradores de los domicilios inspeccionados y lograron el secuestro de un vehículo Citroën C3, dos motocicletas, 13 cartuchos calibre .22, un cartucho calibre 11.25 y dos equipos de comunicación.

Además, en uno de los lugares allanados se encontraron siete plantas de cannabis sativa, por lo que se dio intervención al personal del área de Antinarcóticos.

En el mismo procedimiento también se detectó la presencia de un búho que se encontraba en cautiverio. Ante esta situación intervino personal de Guardafauna, que realizó el rescate del animal y labró la correspondiente infracción.

Finalmente los sujetos junto a los secuestros fueron trasladados a la Unidad Policial en calidad de quedando a disposición de la justicia. La investigación continúa bajo la intervención de la Unidad Fiscal de Actuación Genérica.