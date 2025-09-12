Amancio, la atracción de la AOG, nos contó todo en Prima Multimedios

En el último día de la AOG 2025 realizada en La Rural de Buenos Aires, Franco Davicino, jefe de producto de la empresa Big Dipper Robótica, fue entrevistado por el equipo de Mejor Energía, y allí el profesional en tecnología habló sobre Amancio, el robot humanoide que sorprendió a todos en el evento.

"Amancio, ya es la segunda generación de robots que sale al mercado. El primero fue el H1, un robot que medía aproximadamente 1,80 y pesaba 80 kg. Muy rústico, por así decirlo, para la época. Obviamente tenía un costo elevado, y justamente lo que estamos viendo es que con la robótica los costos se van reduciendo a medida que se va agigantando la producción", explicó Davicino sobre la evolución de sus productos.

Haciendo una comparativa con el antecesor del robot de la muestra, el profesional confió: "Estamos hablando, por ejemplo, de las principales diferencias, como por ejemplo, el tamaño de Amancio, que mide 1,30 y pesa aproximadamente 40 kg, que además duplicó la eficiencia de la batería. Entonces, estamos hablando de robots que consumen mucho menos, tienen mayor durabilidad y tienen una mayor puesta en marcha dentro de lo que es el mercado".

A la hora de hablar de sus funcionalidades dentro del rubro hidrocarburífero, Franco comentó que "Amancio es una herramienta para el desarrollo". "Está pensado para diversas actividades, no solamente el rubro energía, ya que son programables a través de Python o C++. Esto quiere decir que son de código abierto. Y lo que tenemos acá es la posibilidad de abordar distintos rubros dependiendo las necesidades o requerimientos que tengan los clientes".

Para ejemplificar, comentó que "se lo puede usar para trabajos en altura, con climas adversos, en lugares donde puede haber concentración de gas, trabajos con tableros de media tensión o de alta tensión". "Entonces, lo que se busca es a través de gafas de realidad virtual y guantes hápticos, utilizar a Amancio como una extensión de la persona que esté en el lugar de trabajo, ya sea que esté en otra provincia o a 20 m resguardada en un búnker de seguridad", agregó al respecto.