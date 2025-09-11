Tomás Hess hizo foco en la competitividad y productividad para el despegue definitivo de Vaca Muerta

Durante el tercer día de la AOG Expo 2025, la feria del sector energético, Tomás Hess, el presidente de la Cámara de Servicios Petroleros, pasó por el stand de Mejor Energía y aprovechó la oportunidad para hacer foco en los retos que enfrenta Argentina para desarrollar su enorme potencial en Vaca Muerta.

El especialista fue contundente al afirmar que el crecimiento del sector depende de una "alineación efectiva" entre empresas, el gobierno y los sindicatos. Es que para él, la falta de acuerdo, especialmente en el ámbito regional, es un gran obstáculo que limita el crecimiento, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas.

"La falta de consenso y la desconexión entre estos grupos, especialmente a nivel regional, es un freno para el crecimiento", expresó.

En tanto, confió que uno de los principales problemas que se da en el país es el acceso a equipos y repuestos. Según detalló, el "Decreto 927 se ha convertido en un "cuello de botella importante que afecta la operación de las empresas", dadas las dificultades para importar repuestos esenciales para la perforación ha provocado retrasos y paralizaciones en las operaciones, lo que ha ralentizado el avance del sector.

Además, el presidente de la Cámara señaló que, a pesar de los avances en infraestructura, como el gasoducto Néstor Kirchner, la capacidad del sector de servicios no está creciendo al mismo ritmo que la producción. Esto, según su visión, es un gran inconveniente si el país aspira a producir 1,5 millones de barriles diarios.

Además, el presidente de la Cámara también abordó el complejo escenario macroeconómico de Argentina. Afirmó que, a pesar de que las inversiones ya realizadas no se pueden revertir, se necesita un entorno más estable para seguir creciendo. Así, sentenció: "Las inversiones ya realizadas no se pueden echar atrás, pero necesitamos un entorno más estable para continuar con la expansión".

Sin embargo, a pesar de los desafíos, Hess se mostró optimista sobre el potencial de Vaca Muerta. Reconoció que aún hay una gran diferencia con el yacimiento estadounidense Permian Basin en términos de eficiencia, pero cree que el camino es el correcto, dado el creciente entendimiento entre el sector privado y las autoridades.

Para concluir su perspectiva, el especialista afirmó: "Estamos en el camino correcto, pero debemos trabajar más en conjunto".