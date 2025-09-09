El 8 de septiembre de 2025 se cumplen 23 años desde la trágica muerte de Walter Alberto César Olmos Gómez, un joven catamarqueño que conquistó Argentina con su carisma y una voz inconfundible. Considerado por muchos como el heredero natural de Rodrigo Bueno, la figura más popular del cuarteto, su ascenso fue vertiginoso pero su vida terminó abruptamente a los 20 años.

Desde muy joven, Walter mostró su pasión por la música. A los 16 años cantaba en pequeños grupos locales donde su único pago era un plato de comida. Su talento llamó la atención y pronto se unió a Los Bingos, una banda con la que comenzó a ganar reconocimiento en su provincia natal, Catamarca.

Su destino cambió radicalmente cuando Rodrigo Bueno lo escuchó interpretar "Para sentirme vivo" y, por un instante, creyó que se trataba de La Mona Jiménez. Este malentendido propició un encuentro entre ambos artistas que marcaría un antes y un después en la carrera de Olmos. Con el apoyo de Rodrigo, Walter dio el salto al circuito nacional, consolidándose rápidamente.

En 2002, con apenas unos años de carrera profesional, Walter ya había logrado llenar el Luna Park, recorrer el país y vender 150.000 copias de su primer disco titulado "A pura sangre", un récord absoluto para el género. Su energía y talento le valieron el apodo de “La locomotora catamarqueña” y lo posicionaron como un referente emergente en la música popular argentina.

Walter Olmos: 23 años de su legado en la música popular.

Sin embargo, la madrugada del 8 de septiembre de 2002, en un hotel de Buenos Aires, su vida se apagó de forma inesperada. Según la investigación oficial, mientras compartía una cena con amigos, un juego peligroso con un arma terminó en tragedia. Una pistola Bersa calibre 22, cargada con una bala del 38, se disparó accidentalmente, causando su muerte instantánea. La causa fue archivada como un accidente fatal sin imputaciones.

A más de dos décadas de su partida, Walter Olmos permanece vivo en la memoria de sus seguidores y en sus canciones, recordado como un artista que, con apenas 20 años, dejó una marca indeleble en el corazón del cuarteto argentino.