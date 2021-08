Oscar Mediavilla destrozó a Mau y Ricky

El productor musical Oscar Mediavilla, que posee una amplia experiencia en distintos concursos de canto a nivel nacional y televisivos de nuestro país, dialogó con el periodista Juan Etchegoyen en el ciclo de entrevistas "Mitre Live" y esto le dijo:

"No me llama la atención. No lo sigo mucho. Nunca me gustó mucho el formato. Hay formatos muchos más lindos. Me gusta ver otros ciclos que muestran más al artista. En el Cantando aparecía desde un gaucho a un carnicero, que después ganó. No me gusta el formato", además de disparó que "tanto Ricardo Montaner, Soledad Pastorutti, Lali Espósito y Mau y Ricky forman parte de una misma compañía discográfica".

"No es un programa que me caliente verlo, sé que voy en contra de un rating altísimo. Valoro a Montaner, a La Sole, a Lali, a los chicos no lo escucho mucho. Soy de otra generación. Escuché algo pero no los podría evaluar", siguió, desestimando la carrera artística de Ricky y Mau Montaner.

Además el productor musical sostuvo: "Tiene que ver de dónde son, qué discográfica tiene. Capaz la idea era poner a dos pibes jóvenes que empezaron a tener éxito, por ahí podrían haber puesto a alguno más pesado".