Sebastián Domenech sigue en guerra para poder ver a sus hijos

Sebastián Domenech reveló hace unos meses no ve a sus hijos desde hace seis años, tras una falsa denuncia que le inició su ex.

“Más de 6 años pasaron ya de aquella falsa denuncia, la Justicia confirmó la mentira, pero ahora no sabe cómo solucionarlo. Una medida cautelar 'provisoria' sigue vigente y me impide ver a mis hijos Carolina y Máximo, que hoy ya tienen 11 años”, detalló el cronista de TN.

Ahora, Domenech indicó que la Justicia lo multó por haber expuesto el caso en los medios.

La "justicia" que me tocó por desgracia finalmente le pidió al Fuero Penal que me investigue por el delito de desobediencia. Y además me intima a pagar una multa de 20 mil pesos por cada publicación que yo haga en las redes o en los medios.

Así quiere callarme. pic.twitter.com/8obZjuzc8g — Sebastián Domenech (@domenech_news) February 23, 2022

"La 'justicia' que me tocó por desgracia finalmente le pidió al Fuero Penal que me investigue por el delito de desobediencia. Y además me intima a pagar una multa de 20 mil pesos por cada publicación que yo haga en las redes o en los medios. Así quiere callarme", sostuvo el periodista en su cuenta de Twitter.

Domenech señaló también que nunca recibió ninguna multa por las veces que faltó a las audiencias: "De hecho, jamás le impusieron multa ni nada a la otra parte en cada revinculación a la que faltó para así poner sus palos en la rueda", agregó.