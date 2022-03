Tinelli enfrenta una grave acusación: "Es un criminal por…"

Marcelo Tinelli no para de sumar frentes de conflictos de todo tipo. Ahora se sumaron una serie de profesionales que trabajaron en el basquet de San Lorenzo, que irrumpieron en las redes sociales para denunciar que no paga sueldos hace muchos meses. El conductor salió al cruce sin vueltas, pero le volvieron a contestar y se armó un escándalo de otras dimensiones.

Tinelli fue presidente del club de Boedo hasta que pidió licencia. No lo hizo en el mejor momento del club. Con el equipo de fútbol arrumbado en las últimas posiciones de la tabla y deudas por cifras millonarias con jugadores, entrenadores y empresarios, su paso al costado fue tomado como una "borrada" por sus opositores internos, cada vez más numerosos y públicos.

En el basquet , el club tiene un rendimiento medianamente aceptable y los resultados fueron muy buenos siendo campeón de la Liga Nacional y de la competencia sudamericana, pero la gente quería más triunfos en los clásicos futboleros con Huracán, con Boca, River, Racing o Independiente, y eso sucedió poco y nada con él al frente de la entidad. La bronca, entonces, fue en aumento.

Los reclamos llegaron directos a través de las redes:

Sí @cuervotinelli todavía no me ha pagado mi dinero por el que trabajé. Es un criminal por la forma en que hace negocios. Trabajando duro de forma gratuita mientras acepta la gloria. Te garantizo que se siente muy cómodo con su riqueza. No es justo. https://t.co/ISXVfGBk10 — Ramon Clemente uD83CuDDF5uD83CuDDF7 (@RamonClemente) March 2, 2022

Y la respuesta del conductor no tardó en llegar:

Todos saben dónde encontrarme, y que yo esté de licencia en mi club, no lo habilita a decir esta clase de ironías y falta de respeto. Igual de usted no me extraña, porque todo el cuerpo técnico hablaba de su permanente mal trato hacia ellos. Abrazo @SantanderSilvio https://t.co/BLX2Oseqzp — marcelo tinelli (@cuervotinelli) March 2, 2022

A casi 10 meses del título, sigo esperando cobrar. Si alguien encuentra al señor Tinelli por favor que le avise. Ya pasó de falta de respeto y se acerca a una estafa más", acusó el entrenador.

Según Tinelli, la deuda es de 700.000 pesos después de que Santander cobrara 1,4 millones.

Pero después se sumó otro integrante del equipo de trabajo por ese entonces y apoyó la postura de Santander. Se trata del puertorriqueño Ramon Clemente, quien aseguró que

Sí Tinelli todavía no me ha pagado mi dinero por el que trabajé. Es un criminal por la forma en que hace negocios. Trabajando duro de forma gratuita mientras acepta la gloria Te garantizo que se siente muy cómodo con su riqueza. No es justo

Esto es otro escándalo más a la lista del famoso conductor. Sin dudas, continuará.