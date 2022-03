René vs J Balvin: Montaner se metió en la pelea del momento

El polémico artista Residente, lanzó su nuevo tema en colaboración con el productor argentino, Bizarrap y explotó todo. El cantante revolucionó la escena musical con la sesión 49 en el canal del “Biza” en donde critica duramente a J Balvin.

Entre los tremendos mensajes que le dedicó Residente al reggaetonero, figuran los que aseguran de que no escribe sus propias letras y también otro en donde lo tilda de “racista”.

"Un día dijo que quiso hacer reggaeton, siendo franco, al descubrir que Daddy Yankee era blanco", fue una de las frases que usó René. “En tu arcoíri' de colore' no existe el color marrón. Un sacrilegio Este blanquito de colegio todavía no entiende el f*ckin' privilegio”, continuó destrozando a J Balvin.

Ante todo este escandalo y mientras J Balvin se mantiene en silencio, fue Ricardo Montaner el que salió a desaprobar el ataque de René Pérez.

“He visto con tristeza como dos colegas (diferentes) se ensañan hasta sacarse sangre. Lo de mi querido Residente con mi querido J Balvin. Es un acto despiadado‚ una masacre innecesaria, una ironía, un despilfarro de talento en una causa sin razón”, escribió en Twitter.

Y continuó: “Todos entramos, todos cabemos, más allá de los gustos y de los colores… Yo no sé de regueton, ni de rimar señores, yo solo sé que la vida se trata de saber dar honores, al que limpia, al que barre, al que vende flores, al humilde, al patriota, al cartonero pobre”, agregó Ricardo Montaner.

En tono de rima, como siguiendo un beat, Montaner cerró: “El éxito no es culpable de tus sin sabores, ni la rabia es excusa para tus errores, yo te invito Residente a un abrazo enorme, a José y a quienes para ti sean inferiores. No me culpes, no me cobres si algún día te encuentro, esto solo es un consejo de este cantante viejo…”