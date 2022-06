María Becerra le tiró un dardo a su ex y a la China Suárez

Con el premio en la mano, miró la cámara, agradeció el homenaje y lanzó el dardo que nadie esperaba: utilizando la frase de su ex (“Me fui mundial”), irónicamente dijo “nos fuimos mundiales”. Y nada es casual: en la letra de su último tema, Ojalá, pide que “no te hagan lo que me hiciste aquella vez. Ojalá que te arrepientas siempre que quieras volver. No me digas que me amas, porque esa ya me la sé. Ojalá que sufras cada vez que me veas con él".

El actual novio de la China Suárez no salió a contestar aún la frase de su ex, aunque se espera que en las próximas horas lo haga a través de alguna de sus frases famosas o con imágenes edulcoradas de su relación actual.

María Becerra recibió un reconocimiento de los premios “Tu Música Urbano 2022", en Puerto Rico, adonde ganó en la categoría Top Rising Star femenino. Allí agradeció a José (J Balvin), por esta increíble oportunidad. 'Que más pues', me cambió la vida y cambió mi carrera. Muchísimas gracias a todos por el recibimiento que le dieron a esta canción. Nos fuimos realmente mundiales, así que muchísimas gracias por todo el amor. Gracias por votarnos, les mando un beso enorme. Gracias a mi equipo y a mi familia. Muchísimas gracias", dijo la cantante, con una sonrisa.

Si bien hasta ahora la artista no habló públicamente del nuevo romance de Rusherking, hace unas semanas lanzó la canción "Ojalá", que todo indica que está dedicada a su ex. "Ojalá no te hagan lo que me hiciste aquella vez. Ojalá que te arrepientas siempre que quieras volver. No me digas que me amas, porque esa ya me la sé. Ojalá que sufras cada vez que me veas con él", canta Becerra en sus estribillos.

Pero eso no es todo, la letra sigue picante: "Ojalá que te vuelva el karma. Eras un muñeco porque no tenías alma. Ya no tengo calma, ey. Pa' acordarte de mi cumple te ponías una alarma", afirmó Becerra.