Revelan el resultado del ADN que se hizo el padre de Cami Homs

Se conoció el resultado del ADN que se hizo Horacio, el padre de Cami Homs, con la joven que reclamó su paternidad.

Se trató del pedido que hizo Chiara Camila Pereyra, de 21 años, cuando se presentó en "A la tarde", buscando saber si era hija de Horacio Homs.

Ahora, en "Socios del Espectáculo" confirmaron que el resultado de ADN dio positivo. "Sí, soy el papá. Me mandaron el resultado hace una hora, por mail. Así que ahora voy a asumir la responsabilidad que me toca como padre", dijo Horacio en diálogo con el ciclo de El Trece

La reacción del papá de Cami Homs al conocer el resultado fue positiva: "Me sorprendió, y no, el resultado, porque la vi tan firme a Chiara cuando fue a la televisión, que dije 'hay que tomar cartas en el asunto'. No va a reclamar la paternidad de esa manera si no tiene nada que ver. Y después hablé con la madre y me dijo que habíamos estados dos veces. Son emociones cruzadas", explicó Horacio sobre la situación.

Por último, agregó emocionado: "Acá estamos todos contentos… Con Cami todavía no hablé… No estoy normal. Es un día especial", cerró.