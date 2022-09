Juana Viale debutó en los almuerzos con un osado look

Tras la vuelta de Mirtha Legrand a la televisión los sábados a la noche, Juana Viale volvió a la conducción de los mediodías de los domingos en eltrece. Puntual a las 13.50, se abrieron las pantallas y salió la flamante conductora, vestida por Gino Bogani en el color de última moda: verde lima, con anteojos y pañuelo en composé.

El look llamó la atención por su osado diseño: "Es un conjunto de pantalón de strass, camisa abierta en el frente. Con Bogani estamos en crisis y no teníamos botones", bromeó. "Es una camisa de seda natural, y este conjunto también tiene una cola".

“Buenas y santas. Bienvenidos al primer programa de mi ciclo, Almorzando con Juana. Quiero contarles que estoy muy feliz y soy un nervio caminando”. Así arrancó Juana Viale su primer programa con la bendición de su abuela.

Luego, agradeció todos los ramos de flores recibidos (entre ellos, el del cantante Maluma) y remarcó que Valeria Gastaldi, hija del fallecido empresario Marcos Gastaldi, exmarido de su madre Marcela Tinayre, compuso la cortina musical. La exBandana interpreta el tema “Siempre contigo”. Al revelar ese dato, Viale no pudo evitar emocionarse.

Minutos más tarde mostró su Martín Fierro, al cual dejó en su escritorio y agradeció a la producción. “Yo pongo la cara pero mi equipo me contuvo. Gracias a mi hermano, y me encanta ahora porque es mi programa. Y por supuesto agradezco a mi abuela, que me cedió su trono, gracias, fue un placer haber estado en los dos ciclos”, añadió, para luego mostrar la escenografía y presentar a su chef, Jimena Monteverde, con quien siempre tiene divertidos intercambios.

En su primer programa, Juana tuvo como invitados a Guillermo Coppola, Ezequiel “el Polaco” Cwirkaluk, Rolando Barbano y Carolina “Pampita” Ardohain, la primera en ser presentada.

Rating: cómo fue el debut de Juana Viale contra La Peña de Morfi

En su debut, “Almorzado con Juana”, tuvo que competir contra Jey Mammón y su Peña de Morfi por Telefe. En el comienzo de su programa fue el momento más fuerte de La Peña de Morfi, con una entrevista a Lizy Tagliani, que fue conmovedora.

Con el programa de Telefe con casi dos horas en el aire en ese momento arrancó fuerte arriba de El Trece. Con el correr de los minutos el rating de Juana Viale mejoró pero todavía estando lejos de La Peña, a esta altura un verdadero tanque de la televisión.