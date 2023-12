Eva Bargiela habló sobre su romance con Manu Urcera

Fue un secreto a voces. Pero al parecer, Eva Bargiela y Manu Urcera estuvieron en pareja años atrás y ninguno de los dos lo había confirmado hasta el momento. "Fue tiempo atrás", admitió la ex participante del Bailando 2023.

Los rumores habían comenzado a circular meses atrás, en medio de la organización de la boda de Nicole Neumann y Urcera a quien relacionaron con Eva mientras que la ex de Fabián Cubero había estado un tiempo saliendo con Facundo Moyano.

En diálogo con Socios del Espectáculo, Eva confirmó haber tenido una relación con Manu Urcera. "Este año a vos te metieron con Urcera y a Facundo, con Nicole. Se dijo que habías tenido un romance…", deslizó el notero del ciclo de eltrece.

"Sí, pero pará.... ¡aclaremos los tantos!", contestó la modelo. "Fue tiempo atrás, nada superpuesto. Cuando salió eso, yo me quería morir porque ellos se estaban por casar", reveló la amiga de Sofía Jujuy. "¿Dónde lo conociste?", quiso saber. "No sé dónde lo conocí. No me acuerdo. ¿Por qué traés eso acá?", contestó, cerrando el tema.