Actriz española tuvo una beba a los 68 años ¡con su hijo!

Ana Obregón es una conocida actriz española, que en 2020 perdió a su hijo por un cáncer terminal. Lo cierto es que el joven, antes de someterse al tratamiento, dejó guardado su esperma en un banco en Nueva York porque tenía un deseo muy profundo: quería ser papá.

"Esta fue la última voluntad de Aless, la de traer un hijo suyo al mundo", declaró la actriz y presentadora de 68 años que el pasado miércoles sorprendía a propios y extraños saliendo en silla de ruedas de un hospital de Miami con una bebé recién nacida en brazos, de quien será, además de abuela, su tutora legal.

Ana explicó en una entrevista realizada en la revista Hola que "lo primero que tienes que saber es que esta niña no es mi hija, sino mi nieta. Es hija de Aless y cuando crezca le contaré que su padre fue un héroe, para que sepa quién es y lo orgullosa que tiene que estar de él".

Ana Obregón junto a su hijo Aless.

Conocedora de la gran polémica que se generó en España, Ana desestimó cualquier debate: "Este debate es absurdo, porque esta técnica de reproducción asistida, se lleva haciendo muchísimos años y es legal en muchos países del mundo".

“Lo que la gente no sabe es que esta fue la última voluntad de Aless: la de traer un hijo suyo al mundo. Y así nos lo comunicó de palabra a su padre y a mí una semana antes de fallecer. Esto se llama 'testamento ológrafo' y se produce cuando una persona, ante dos testigos, expresa sus últimos deseos, aunque, por las circunstancias que sean, el notario no pueda estar presente en ese momento".

A pesar del gran debate que se creó, Ana está muy segura de la decisión tomada, tanto es así que no está dispuesta a aceptar ninguna crítica: "Si hay opiniones en contra, yo no aguanto ninguna, ni voy a admitir ninguna. Nada más que la de un padre o una madre que hayan enterrado un hijo. Solo ellos son los que pueden opinar y los que me pueden entender".

Ana Sandra nació el 20 marzo en Miami porque en España no es legal el método de subrogación de vientre. Pero la actriz en breve regresará a su país para continuar allí con la crianza de la bebé