Valentina Cervantes dijo todo lo que sabía sobre el romance de Enzo Fernández y Nicki Nicole

Valentina Cervantes, quien se llevó los focos de todas las cámaras semanas atrás a raíz de su sorpresiva separación del campeón del mundo Enzo Fernández, pasó por streaming de Ángel de Brito y reveló cómo convive con el rumor del supuesto romance entre el futbolista y la cantante Nicki Nicole.

Es que tal como lo contó Cervantes, la expareja se disolvió luego de un pedido del deportista, para poder disfrutar de su soltería, etapa de su vida que dice haber salteado a partir de su carrera profesional.

A partir de allí y de una serie de videos que circularon en las redes sociales, Fernández fue vinculado con la cantante Nicki Nicole, y rápido de reflejos, buscando llevar algo "de prolijidad" a su expareja, él mismo le habló a Valentina sobre su cuento con la artista, pero sin aclararse si están iniciando un romance.

Con toda esta situación, en el ciclo le consultaron sobre esos rumores, a lo que sin que le temblara la voz respondió: “Yo ya me separé. Él puede hacer su vida, puede hacer lo que quiera”.

En ese momento, Juli Argenta, intentó que la joven diera más información sobre si Fernández y Nicki están juntos, por lo que improviso una pregunta sobre la soltería del futbolista: “Creo que sí. Pero bueno, no lo voy a saber. Eso ya es un problema de él”.

En otro pasaje de la entrevista, Valentina reveló que su abuela le replicó el chimento sobre Enzo, y ella lejos de alimentarlo, le expresó que no le prestara atención: "Ella ve la tele y me dijo, y yo le dije que no se meta en relaciones ajenas”.

Por último, Dalma Maradona le preguntó si ella se sentía libre de formar una pareja y la joven contestó que “espera que sea igual del otro lado”, al tiempo que contó que quiere “tener cinco hijos”.

Si bien la propia Nicki Nicole intentó desechar este rumor dando a entender que está en pareja con un joven artista, por lo momento no ha logrado convencer a muchos de esa relación.