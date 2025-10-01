Así es el penal de mujeres al que fue trasladada Morena Rial

El 29 de septiembre, la Justicia decidió revocar la excarcelación extraordinaria que había permitido a Morena Rial permanecer en libertad. La medida fue adoptada después de que la joven no respetara las condiciones que le habían sido impuestas. La noticia, confirmada en televisión, generó un gran impacto y volvió a poner el foco en la vida personal y judicial de la hija del reconocido conductor.

Según informó el periodista Carlos Salerno en el programa Desayuno Americano, el traslado fue dispuesto hacia la Unidad Penitenciaria N° 51, un establecimiento destinado exclusivamente a mujeres, ubicado en Magdalena, a las afueras de La Plata. La decisión respondió a la reiteración de conductas que el tribunal consideró inadmisibles.

“Después de tantos incumplimientos y detenciones, el juez dijo ‘basta’, el fiscal dijo ‘basta’”, sostuvo Salerno al dar detalles de la determinación judicial. De esta manera, Rial pasará los días previos al juicio dentro de la cárcel, bajo la custodia del Servicio Penitenciario Bonaerense.

La Unidad 51 fue inaugurada en diciembre de 2005 y forma parte del complejo penitenciario de Magdalena. Su diseño contempla un régimen específico para mujeres privadas de la libertad, con pabellones preparados para atender necesidades sanitarias y familiares particulares de las internas.

La gran pregunta que surgió tras conocerse el traslado fue qué ocurrirá con el pequeño Amadeo, hijo de la detenida. En televisión, tanto periodistas como panelistas debatieron acerca de la posibilidad de que el niño pudiera convivir con su madre en la prisión, aunque rápidamente se señaló que esto no estaría previsto en el corto plazo.

Durante el programa, Georgina Barbarossa interpeló al abogado Fernando Burlando sobre el paradero del niño. El letrado respondió que tanto Rocío Rial, hermana de Morena Rial, como Jorge Rial, su padre, habían asumido el compromiso de cuidar al pequeño, garantizando así que permanezca dentro de un ámbito familiar cercano.

El abogado también remarcó que la principal preocupación del entorno era la recuperación personal de la joven, pero que la prioridad inmediata es resguardar el bienestar del niño. Con esto, se intentó despejar dudas respecto a la situación familiar, que había quedado bajo un manto de incertidumbre tras el traslado.

El caso vuelve a instalar en la agenda pública el debate sobre cómo la Justicia aborda los conflictos cuando una madre con hijos pequeños enfrenta prisión preventiva. En este contexto, la atención se centra tanto en el presente de la imputada como en el futuro de su hijo, quien se convirtió en el principal eje de preocupación.