Morena Rial fue trasladada al Penal de Mujeres N°51 de Magdalena, donde permanecerá detenida luego de que se revocara su excarcelación por no cumplir con las medidas judiciales establecidas en la causa que la investiga por un robo en Villa Adelina.

La confirmación del traslado fue realizada por Alejandro Cipolla, amigo y abogado de Morena, quien detalló que esta decisión fue tomada por el Juzgado Nacional de Rogatorias para que la joven continúe el proceso de investigación privada bajo custodia.

Esta situación se produjo después de que Miguel Ángel Pierri, abogado defensor de Morena, renunciara a su representación debido a discrepancias con la estrategia judicial. Pierri manifestó que intentó evitar que su defendida fuera enviada a un penal, pero que no existió margen para lograrlo.

Morena Rial detenida en Penal de Magdalena.

En sus declaraciones, Pierri afirmó que Morena incumplió las pautas impuestas por el tribunal y que él había solicitado una terapia urgente y la detención domiciliaria, acompañándola personalmente debido a que "está enferma y frustrada".

Además, el abogado agregó que Morena no acató las condiciones necesarias para mantener su libertad y destacó que su padre realizó grandes esfuerzos para apoyarla en este difícil momento.