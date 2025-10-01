Marcelo Tinelli descolocó al contar la verdad de su vínculo con Milett Figueroa: “Hoy estamos...”

Marcelo Tinelli volvió a ser noticia por sus declaraciones sobre la relación con Milett Figueroa. En medio de la incertidumbre mediática, el conductor aclaró que no todo está dicho y que, lejos de una ruptura tajante, atraviesan un momento de indefinición.

Marcelo Tinelli admitió que cometió un error al anunciar públicamente la separación. Según sus palabras, la decisión de hacerlo fue más una reacción impulsiva que el resultado de una conversación madura entre ambos. “Me apuré, todavía faltaban charlas importantes”, expresó con sinceridad.

En diálogo con la prensa, Marcelo Tinelli reveló que no se siente cómodo con la etiqueta de “soltero”. Explicó que la realidad es más compleja y que su situación sentimental todavía está en construcción. “No sé si esa es la palabra justa”, señaló, evidenciando la confusión que atraviesa.

El conductor también se refirió a la forma en la que comunicó el distanciamiento. Reconoció que el streaming le dio un espacio de espontaneidad que quizás no habría tenido en televisión. “Ahí uno se suelta de otra manera, en la tele lo hubiese pensado más”, comentó, dando a entender que lo suyo fue más un desahogo que una estrategia comunicacional.

Pese a las versiones que circularon en los últimos días, Marcelo Tinelli fue contundente al remarcar que la relación con Milett Figueroa no está cerrada. “Ni está nada terminado, ni sigue, ni estamos en pareja. Hoy estamos en un gris”, sostuvo, intentando poner en palabras un estado sentimental que todavía no encuentra definición clara.

El presentador relató que en paralelo a su vida privada también atraviesa compromisos laborales que complican los encuentros. Incluso mencionó que, debido a la grabación de su programa, no pudo asistir al Martín Fierro de la Moda, algo que había considerado hasta último momento.

Lejos de mostrarse tajante, Marcelo Tinelli dejó la puerta abierta a un posible reencuentro. “No cierro las puertas para nada”, expresó, dando a entender que todavía existe margen para recomponer el vínculo con la actriz peruana.

De esta manera, el conductor más famoso de la televisión argentina dejó en claro que el futuro de su relación con Milett Figueroa sigue siendo una incógnita. Entre la vorágine de su carrera y las conversaciones pendientes, lo cierto es que la historia aún tiene capítulos por escribirse.