El video del emotivo reencuentro de Thiago Medina y sus hijas

Hay historias que conmueven incluso a quienes miran desde lejos, y la de Thiago Medina es una de ellas. Después de casi un mes de internación y una recuperación que mantuvo en vilo a sus seres queridos, el ex Gran Hermano regresó finalmente a su hogar. Su llegada quedó registrada en un video que se volvió viral: el momento exacto en que se reencuentra con sus hijas Laia y Aimé, que corrieron hacia él con una alegría inmensa ante la falta que les hizo su padre durante las semanas que no pudo estar presente.

La escena, filmada en su casa de González Catán, tiene todo lo que define a un reencuentro real: abrazos, lágrimas y risas. En el fondo se escucha la voz quebrada de Daniela Celis, su pareja, que no puede contener la emoción. El clip, compartido por amigos y familiares, se multiplicó en redes y muchos aseguraron que era el momento más emotivo del año.

Thiago vuelve así a rodearse del amor que lo acompañó durante su larga internación en el hospital de Moreno, donde estuvo 28 días luchando por su vida tras un grave accidente en moto. Fueron semanas de angustia y espera para Daniela, para su hermana Camila Deniz y para toda la familia, que nunca dejó de pedir por su recuperación.

El alta llegó como un verdadero milagro. “Quiero ver a mis hijas, eso fue lo que me hizo soñar con este día”, fueron las primeras palabras de Thiago Medina al salir del hospital. Con esa frase resumió todo lo que había imaginado mientras permanecía internado: volver a abrazar a las nenas, recuperar su vida y empezar de nuevo.

Ahora, ya en casa, el joven disfruta de pequeñas cosas que antes pasaban inadvertidas: caminar sin ayuda, sentarse a charlar en familia, reírse de las anécdotas que dejó el susto. Su entorno asegura que mantiene el ánimo en alto y que sigue un proceso de rehabilitación paso a paso, decidido a recuperar la fuerza física y emocional que lo caracterizaba antes del accidente.

Por su parte, Daniela Celis también expresó su emoción ante la prensa. “Pensé que este día no iba a llegar”, reconoció entre lágrimas al confirmar el alta médica de su pareja. La ex Gran Hermano se mostró feliz por poder cerrar una etapa difícil y dejó en claro que todo lo vivido los unió aún más como familia.

De este modo, Thiago Medina atraviesa uno de los capítulos más emotivos de su historia: el reencuentro con sus hijas después de una prueba que puso a todos al límite. Entre abrazos, promesas y nuevas esperanzas, el ex GH volvió a su casa para escribir una nueva página, esta vez con la vida como su mayor triunfo.