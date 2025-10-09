Antonela Roccuzzo le confirmó a Ángel de Brito si espera su cuarto bebé con Lionel Messi

Entre versiones y rumores que se multiplicaron en redes, Antonela Roccuzzo decidió hablar. En las últimas horas, se instaló con fuerza la posibilidad de que ella y Lionel Messi estuvieran esperando su cuarto hijo, una noticia que recorrió portales de todo el mundo. Pero fue la propia rosarina quien, fiel a su estilo, eligió frenar la ola de especulaciones con una respuesta directa.

El encargado de transmitir esa desmentida fue Ángel de Brito, quien contó en su programa Ángel Responde (Bondi) que había hablado con Antonela Roccuzzo por privado. Sin vueltas, el conductor fue tajante: “No, no es cierto. Lamento contradecir a un colega, pero no es cierto”, aseguró, poniendo fin a una historia que, como tantas otras veces, había nacido en redes sin fundamento.

De Brito explicó que la empresaria le escribió para aclarar el tema apenas se enteró de lo que se decía. “Hoy hablé con Antonela, me contestó recién, y me dice: ‘No sé por qué siguen con eso’. Estaba mirando el diálogo anterior, hace como un año, y era el mismo. Cada tanto los embarazan, pero no es cierto”, relató el periodista, dejando en claro que esta clase de rumores parece repetirse cíclicamente.

En el estudio, Romina Scalora aportó una cuota de humor al debate: “Sos como el ginecólogo, aparecés y le preguntás”, bromeó entre risas. De Brito, siempre rápido, le siguió el juego: “Claro, Messi debe estar en el club a esta hora, pero Antonela me contestó recién”, comentó, relajando el clima mientras despejaba cualquier duda.

De esta manera, el foco de la familia sigue puesto en vivir una vida mucho más relajada en Miami. Si bien estos rumores le llegan y aparecen para afectar su entorno virtual, ellos hace énfasis en la necesidad de concentrarse en su vida sin sobresaltos.

Con apenas una frase, Antonela Roccuzzo cerró una historia que había crecido sin pruebas. Lo hizo sin polémicas ni comunicados, solo con claridad. Y mientras las versiones van y vienen, ella sigue marcando el mismo camino que Lionel Messi: el de la discreción y la calma, incluso cuando todo el mundo habla de ellos.