Thiago Medina salió del hospital: reveló su sueño más íntimo y habló del amor con Daniela Celis

Thiago Medina vivió un día cargado de emociones al recibir el alta del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno. La salida estuvo marcada por la presencia de fanáticos y medios, quienes se acercaron para darle apoyo y compartir la alegría de verlo recuperado. Entre abrazos y saludos, el joven dejó atrás la silla de ruedas y se mostró esperanzado ante las cámaras.

Ante los periodistas, Thiago Medina fue claro respecto a los rumores sobre su relación con Daniela Celis. “Nunca le pedí casamiento a mi exmujer, como se dijo por ahí. Si alguna vez sucede, lo van a ver por las redes”, señaló con firmeza. Su principal prioridad, aclaró, son sus hijas: “Solo quiero ver a mis bebés, hacer un poco de reposo y luego rehabilitación. Gracias a todos los que me apoyaron en este proceso tan duro”.

El joven también compartió sus planes a futuro. Entre ellos, manifestó su interés por estudiar arquitectura. “Estuve pensando en eso. Apenas me recupere, voy a ver cómo sigo. No tuve miedo, pero quise recuperarme rápido para volver a casa. Y no voy a volver a usar moto, ya fue”, comentó con sinceridad.

La familia acompañó cada paso de la recuperación. Camilota, en particular, se convirtió en un pilar emocional, pidiendo por Thiago en redes y promoviendo una cadena de oración que involucró a miles de personas en todo el país. Su constancia y fe fueron clave para mantener la esperanza.

Por otro lado, Daniela Celis también vivió su propio momento de reflexión. Caminó a Luján para expresar gratitud, pero decidió no sumarse a la peregrinación pública, generando críticas en redes y medios.

Frente a los cuestionamientos, Daniela fue categórica en su explicación durante Intrusos (América): “Muchos me dicen que no fui a Luján a agradecer. Yo no creo en las estatuas, yo creo en Dios”, aclaró con convicción. Su postura generó debate, pero también comprensión entre quienes respetan la fe personal.

El reencuentro de Thiago Medina con sus hijas se anticipa como uno de los momentos más emotivos de su recuperación. A pesar de los rumores y malentendidos mediáticos, el joven se mostró agradecido y consciente de que lo más importante es la familia.

Así, Thiago Medina encara esta nueva etapa con esperanza y proyectos por delante, dejando atrás el miedo y el dolor. Su recuperación, acompañada de afecto y fe, marca un capítulo de resiliencia y amor que recién comienza a escribirse.