Natalie Pérez llega al Alto Valle con su unipersonal “Las cosas maravillosas”

La reconocida actriz, cantante y compositora Natalie Pérez visitará el Alto Valle con su unipersonal “Las cosas maravillosas”, una obra que ha cosechado elogios por su profundidad emocional y su original formato interactivo con el público. Las presentaciones serán el sábado 18 de octubre en el Complejo Cultural Cipolletti y el domingo 19 en el Cine Teatro Español de Neuquén.

En diálogo con el programa “Tardes de Primera”, que se emite por CN 24/7 Canal de Noticias, Natalie compartió detalles íntimos de esta obra que marca una nueva etapa en su carrera: “Nunca había hecho un unipersonal y quería sacarme las ganas. La obra me llegó en el momento justo”, expresó con entusiasmo. “Las cosas maravillosas” propone un recorrido emocional que aborda temas sensibles como la salud mental y los vínculos familiares, invitando al público a participar activamente desde el escenario. “Es una historia contada en primera persona, con la gente muy cerca. No existe la cuarta pared. Es una experiencia muy viva, donde cada función es distinta porque el público aporta algo nuevo cada noche”, explicó la artista.

Sobre el mensaje de la obra, Natalie fue contundente: “A veces simplemente hablando, contándonos las cosas, ayudamos a los demás y a nosotros mismos. Y eso es parte de lo que sucede con esta obra”. Además, dejó en claro que el vínculo con el público neuquino es especial: “Siempre me reciben con tanto cariño. Estoy feliz de volver al Alto Valle, ahora con esta propuesta que para mí es única”.

Durante la entrevista, también reveló que está trabajando en un nuevo disco, aunque aún no tiene fecha confirmada de lanzamiento: “La idea era poder componer mientras hacía teatro, porque los fines de semana suelen estar ocupados con los shows. Esta obra me permitió ese espacio creativo”. La puesta en escena no sólo incluye actuación e interacción, sino también música: “La música es una de las cosas maravillosas de la vida. Me acompaña siempre, y también está presente en la obra”, finalizó.

Mira la entrevista completa: