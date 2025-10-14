Masterchef Celebrity inició una nueva temporada y estallaron los memes

El regreso de MasterChef Celebrity a la pantalla de Telefe no decepcionó: tuvo humor, tensión, nervios y hasta accidentes. La nueva edición del reality culinario —con Wanda Nara nuevamente al frente y el jurado conformado por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis— debutó con una gala que mezcló caos, risas y competencia pura.

Entre los momentos más comentados, el protagonismo se lo llevaron Esteban Mirol y Andy Chango, una dupla que desde el minuto uno se convirtió en tendencia. Primero fue por el excéntrico método del periodista para evitar las lágrimas mientras cortaba cebolla: se puso anteojos de sol en plena grabación. “Era eso o llorar frente a las cámaras”, bromeó. Pero lo que parecía una ocurrencia graciosa terminó mal: ambos se cortaron los pulgares en plena preparación y el músico debió abandonar la estación para ser atendido por el equipo médico.

Mientras tanto, en otro extremo del estudio, la dinámica entre Alex “Pelao” Antonelli y Eugenia Tobal dio lugar al primer “shippeo” de la temporada. El humorista, fiel a su estilo, no ocultó su simpatía por su compañera y lanzó una frase que encendió las redes: la describió como “una milf”. El comentario provocó risas en el estudio y una catarata de memes, consolidando a la pareja como una de las favoritas del público desde el debut.

El estreno, grabado con un ritmo ágil y lleno de guiños cómicos, presentó también al resto de las duplas: Evangelina Anderson con Marixa Balli, Pablo Lescano con Miguel Ángel Rodríguez, La Joaqui con Momi Giardina, y Diego “Peque” Schwartzman junto a Sofi Martínez. Cada equipo tuvo que enfrentar el mismo desafío: cocinar un plato clásico de bodegón, pero con la complicación de hacerlo en conjunto, algo que a varios les jugó en contra.

Aunque el foco estuvo en los platos, el clima fue más de camaradería que de competencia. Las bromas, los nervios y los tropiezos marcaron la tónica de una primera gala en la que quedó claro que el humor será protagonista. Wanda Nara, desde su rol de conductora, se mostró desenvuelta y cómplice, manejando con naturalidad los tiempos del programa y las reacciones de los participantes.

En redes sociales, los memes fueron inmediatos: los lentes de Mirol, el corte de Chango y el coqueteo entre Pelao y Tobal dominaron las tendencias. Muchos usuarios destacaron la energía de esta nueva edición y el regreso del jurado original, mientras otros celebraron la participación de figuras que, según ellos, “le devolvieron la frescura” al ciclo.

Por lo pronto, MasterChef Celebrity 2025 logró lo que buscaba: un estreno lleno de condimentos, con el equilibrio justo entre humor, drama y competencia. Si algo quedó claro en esta primera noche, es que esta temporada promete tanto sabor dentro de la cocina como fuera de ella.