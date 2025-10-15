Daniela Celis fue acusada de estafadora y se conocieron los motivos del escándalo: “Es re trucho”

Daniela Celis quedó envuelta en una fuerte controversia luego de promocionar, junto a Thiago Medina, un sorteo de un iPhone organizado desde una cuenta de Instagram destinada exclusivamente a este tipo de acciones. La publicación, que pretendía generar entusiasmo, terminó recibiendo una catarata de comentarios negativos por parte de usuarios que pusieron en duda la legitimidad de la propuesta.

Las críticas comenzaron cuando varios seguidores notaron que algunos de los perfiles mencionados en el posteo tenían escasa actividad o prácticamente no existían. A partir de ahí, las acusaciones se multiplicaron. Los comentarios no tardaron en aparecer: hubo quienes afirmaron que los ganadores eran inventados y que los sorteos anteriores nunca habían tenido cierre real.

Frases como “Alta trampa”, “Esto es una mentira total”, “Solo buscan comentarios y seguidores”, “Borran los posteos” y “Al final es re trucho” se repitieron entre las respuestas. Otros usuarios recordaron que una publicación sobre otro celular sorteado había desaparecido misteriosamente, lo que alimentó aún más las especulaciones.

Entre los mensajes más duros, alguien sostuvo que todo responde a una estrategia comercial, donde lo importante sería generar interacción para facturar, sin intención real de entregar premios. La fecha anunciada para conocer al nuevo ganador es el 24 de octubre, pero muchos desconfían y aseguran que seguirán el tema de cerca.

A pesar de las dudas, algunos fanáticos de Thiago Medina salieron a defenderlo para despegar su nombre del conflicto. Hay quienes pidieron que no se lo involucre en las decisiones publicitarias e insistieron en que cualquier acusación debería apuntar únicamente a quien administra el sorteo.

Paralelamente al revuelo en redes, Thiago Medina atraviesa un momento personal muy distinto. Hace pocos días regresó al hogar que compartía con Daniela Celis, luego de recibir el alta tras un accidente que lo mantuvo internado y generó preocupación entre sus seguidores. Sus hijas lo recibieron con evidente alegría y lo acompañan en su recuperación.

En medio de ese proceso, su ex compartió un video con recuerdos junto a las gemelas, y una imagen final llamó especialmente la atención: una de las nenas aparecía rezando frente a un pequeño altar armado de forma casera. La escena conmovió a muchos usuarios por la ternura del gesto.

Desde que abandonó el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, Thiago Medina aseguró que no volverá a usar moto, el vehículo con el que se accidentó el 12 de septiembre. Según trascendió, apenas ocurrió el impacto, pidió ayuda y confesó que no quería morir porque debía cuidar a sus hijas. Hoy intenta retomar su rutina, mientras el escándalo virtual no deja de crecer.